25歳フィギュア女子からの【ご報告】 「これまで以上におもしろいスケートを」「どんどん挑戦していきたい」 3・9に込めた思い
自身のSNSで現役引退を正式発表した樋口新葉(C)産経新聞社
フィギュアスケート女子の樋口新葉が3月9日、自身のインスタグラムを更新。競技引退を正式発表し、プロ転向を表明した。
2022年北京冬季五輪団体銀メダリストで、現在25歳の樋口は、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退の意向を示していた。この日は【ご報告】と題して「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と報告した。
【写真】笑顔で大ジャンプ！現役引退を正式発表した樋口新葉の投稿をチェック
3月9日の発表には、樋口なりの思いが込められていた。「今日は3月9日、サンキューの日です。これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」と感謝を伝えた。
今後についても言及した。「これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます」と明かし、「引き続きアイスショーではこれまで以上におもしろいスケートをお見せできるように頑張っていきたいと思います」意気込んだ。
コメント欄には、宮原知子さんらスケーター仲間を含め、労いの声が相次いだ。「これからもばっちょらしくいてな！」「これからの新しい新葉ちゃんも楽しみ」「引退おめでとう！」「性格の良さとその笑顔で世界の人をもっと魅了させてください」「樋口新葉第二章も楽しみにしております」「長い間日本のフィギュア界を牽引してくれてありがとう」といった反応が寄せられた。
樋口は「新しいことにもどんとん挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、投稿を結んだ。プロスケーターとして、観る者の心を揺さぶる滑りに、さらなる磨きをかけていく。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。