25歳フィギュア女子からの【ご報告】　「これまで以上におもしろいスケートを」「どんどん挑戦していきたい」　3・9に込めた思い

樋口新葉(C)産経新聞社

フィギュアスケート女子の樋口新葉が3月9日、自身のインスタグラムを更新。競技引退を正式発表し、プロ転向を表明した。

2022年北京冬季五輪団体銀メダリストで、現在25歳の樋口は、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退の意向を示していた。この日は【ご報告】と題して「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と報告した。

3月9日の発表には、樋口なりの思いが込められていた。「今日は3月9日、サンキューの日です。これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」と感謝を伝えた。

今後についても言及した。「これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます」と明かし、「引き続きアイスショーではこれまで以上におもしろいスケートをお見せできるように頑張っていきたいと思います」意気込んだ。