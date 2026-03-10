おやつカンパニーは、間食における健康ニーズ“ちょっと気になる”に寄り添い、すこやかな“おやつ生活”を応援する「おやつのチカラ」シリーズを展開している。この「おやつのチカラ」シリーズから、普段のおやつをもっと美味しく、もっと健康的に楽しみたい人に向けて、MCTオイルを使用したポテトパフスナック「サクポテ（コンソメ風味）」を、3月9日から発売した。



「サクポテ（コンソメ風味）」

コロナ禍を経て健康意識が変化する中で食事領域だけでなく、“間食における健康ニーズ”も高まっている。同社調査（インターネット調査（20代〜50代男女、n＝200、2024年12月実施））によると、ポテトスナック菓子を食べない人（40.2％）よりも、ポテトスナック菓子を週1回以上食べる人（69.9％）の方が、健康に気をつかっている人の割合が多いことが判明。健康に気をつかいながらも、おやつを楽しみたいというニーズが見えてきた。そこで、「たっぷり、たのしい“おやつ”と“夢”の創造」を企業理念に掲げる私たちおやつカンパニーが、普段のおやつをもっと美味しく、もっと健康的に楽しみたい人に向けて、MCTオイルを使用したノンフライのポテトパフスナック「サクポテ」を開発した。

ポテトのおいしさに香ばしいアオサの風味とほどよい塩味がマッチした「のり塩風味」に加えて、「コンソメ風味」が新登場。ポテトを使ったサクサク食感の生地を、スナック菓子らしい「コンソメ風味」で仕上げた。

ノンフライながらサクサクとした心地よい食感と、おやつにもおつまみにもぴったりな味わいで、“ちょっと気になる”人の日々のおやつ時間をココロ豊かな楽しい時間に変えるポテトパフスナック「サクポテ」ができあがった。

［小売価格］152円前後（税込）

［発売日］3月9日（月）

