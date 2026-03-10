「久々にガッツリ盗撮されてた」お笑い芸人、盗撮に苦言。「芸人さんだって普通に怖いと思う」
お笑いタレントのエハラマサヒロさんは3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。盗撮をした人に苦言を呈しました。
【投稿】エハラマサヒロ、“ガッツリ盗撮”に苦言
また、「もうテレビもあんま出てないから忘れてたけど、レッドカーペットくらいの時盗撮とかめっちゃ嫌やった事を思い出した」と、過去の不快な記憶がよみがえり、今回も嫌な思いをしたことを穏やかに伝えています。
さらに「エハラは公衆便所で声かけられられても一緒に写真撮るので声かけてください。盗撮は怖いのよ」と訴えました。
ファンからは、「こっちからするとスマホ向けられてるのでめちゃ分かりますよね」「コソコソ感が嫌ですよね！」「やっぱり、知らない状態で勝手にって 嫌なものかもしれません」「なんでもありだと、プライバシーが全くなくなりますよね」「芸人さんだって普通に怖いと思う」と、共感の声が多数上がっています。
(文:中村 凪)
「一緒に写真撮るので声かけてください」エハラさんは、「昨日久々にガッツリ盗撮されてた 気づいたので『どうされました？』て聞いたら『昨日テレビ出てた芸人の方ですよね？』と」と、盗撮に気が付いて声を掛けた際の相手の悪びれない反応を明かしています。
「おれ盗撮された方が楽なんだけどなぁ」同日、実業家の堀江貴文さんは「おれ盗撮された方が楽なんだけどなぁ」と同投稿を引用リポスト。さらにエハラさんも引用リポストで「ここは好みですな」と返信し、それぞれの価値観を共有しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
