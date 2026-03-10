

左から：「UCC ゴールドスペシャル 無糖」「同 甘さひかえめ 1000ml」

UCC上島珈琲（以下、UCC）は、主力ブランド「UCC ゴールドスペシャル」の紙パックコーヒー（飲料）「UCC ゴールドスペシャル 無糖／甘さひかえめ 1000ml」のパッケージと味わいをブラッシュアップし、3月9日にリニューアル発売する。

「UCC ゴールドスペシャル」は、1977年の発売以来、いつでも変わらない特別なおいしさを提供する家庭用レギュラーコーヒーのトップブランドとして多くのコーヒーファンに支持され、特にレギュラーコーヒー（粉）カテゴリーでは26年連続売上No.1（ゴールドスペシャルブランドインテージ SRI、SRI＋ 2000年1月2025年12月レギュラーコーヒー袋入り粉(AP)ブランド販売金額）を記録している。

リニューアルにあたり、「UCCゴールドスペシャル」ブランド理念である「いつものひとときに、特別がある。」というメッセージを一層お届けできるよう、外観を一新した。従来の白ベースからブランドのトーン＆マナーである金ベースに刷新し、レギュラーコーヒーの「UCCゴールドスペシャル」が持つ高品質なイメージをより伝えるデザインにした。さらに黒ベースの背景を取り入れることで、苦味やコクのある味わいが視覚的にも感じられるよう表現している。加えて「贅沢仕込み」の文字を大きく配置し、高品質さが想起されるパッケージに仕上げた。

また中味については、紙パックコーヒー（飲料）を飲用されているユーザーの人々が、購入時に原料や品質の良さ・おいしさを重視されることに着目した。ブラジル輸出規格における最高等級豆を贅沢に使用し、レギュラーコーヒーの「UCC ゴールドスペシャル」と同じく「単品焙煎（様々な産地から輸入されてきたコーヒー豆を生豆の状態でブレンドしてからまとめてロースティングする「混合焙煎」に対し、豆の個性や特性を見極めてそれぞれロースティングしたのち炒り豆をブレンドする方式。コストや時間はかかるが、各々のコーヒー豆の特長を最大限に活かしたブレンドコーヒーができあがる）」によって豆ごとの特性を見極め、豆本来のコクと芳醇な香りを引き出している。抽出についても100％天然水を使用し丁寧にネルドリップで抽出するなど、原料や品質にこだわり、広がる香りと深みのあるコクを感じてもらえる味覚設計にしている。

なお「UCC ゴールドスペシャル アイスコーヒー 無糖 1000ml」「UCC ゴールドスペシャル アイスコーヒー 甘さひかえめ 1000ml」はいずれも、UCCグループの「サステナブルなコーヒー調達」の基準を満たしたコーヒー豆を51％以上使用している。

UCCグループは、2022年4月に発表した「UCCサステナビリティ指針」において、「2030年までに自社ブランド製品を100％サステナブルなコーヒー調達にすること」を目標に掲げた。この目標を掲げるにあたり、サステナブルなコーヒー調達の考え方について検討を重ね、地球・人・製品の3つのサステナブル要素と具体的な確認項目を設け、調達における協働パートナーによる監査のもとでのコーヒー調達の推進に取り組んでいる。そして、より良い地球環境、より良い生産者の生活に繋がるよう、サステナブルに調達されたコーヒー豆を50％以上使用した製品にロゴマークを付与し、製品を通じたサステナブルなコーヒー調達への取り組みについてコミュニケーションを強化しながら、持続可能なコーヒー産業の実現に向けて推進している。

UCCは今後も、「UCC ゴールドスペシャル」ブランドの「いつものひとときに、特別がある。」をメッセージとしたコミュニケーションを通じて、毎日の何気ない時間をちょっと特別にしてくれるコーヒーを届けていく考え。

［小売価格］318円（税別）

［発売日］3月9日（月）

UCC上島珈琲＝https://www.ucc.co.jp