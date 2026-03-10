生活雑貨メーカーのマーナは、「Shupatto 保冷バッグ」WEB限定色「ブラック」を3月9日から発売した。

「Shupattoバッグ」は、「たたむのが面倒」「付属の袋にきちんと入らない」など、従来のポータブルバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれた。プリーツ構造で両端を引っ張ると一気に帯状にたためて、あとはまとめて留めるだけでコンパクトになる形状を開発。2015年11月に初代モデル「Shupatto コンパクトバッグ M」発売以降、ラインナップを拡充し、日常使いのバッグとして定着している。



「Shupatto保冷バッグ ブラック」

今回、新色が加わる「Shupatto保冷バッグ」は、「一気にたためる」特長に、内側には保冷・保温効果のあるアルミ蒸着生地を使用した製品となる。2Lのペットボトルが5本入る容量で、買い物からアウトドアまで幅広いシーンで好評を得ている。

機能面では、持ち手を絞って肩掛けができるほか、ファスナーの開閉もスムーズに行えるよう工夫した。また、携帯性がよくカートにも掛けられる「手提げひも」や、急な雨でも安心な「撥水生地」を採用するなど、日々の中での細かな使い心地にもこだわっている。どんな服装やシーンにも合わせやすく、汚れも目立ちにくい「ブラック」は日常使いにぴったりだとか。

［小売価格］4180円（税込）

［発売日］3月9日（月）

マーナ＝https://marna.jp