Ê¸¹ë¤¿¤Á¤òÌþ¤·¤¿àÀ»ÃÏá¤Ç¿ä¤·¤òÃµ¤·¤Æ¤ª»¶Êâ¤ò¡¡¡ØÊ¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡Ù¡ßÆá¿Ü±ö¸¶²¹Àô¥³¥é¥Ü¡Ú3¡¿20¡Á4¡¿19¡Û
Æá¿Ü±ö¸¶»Ô´Ñ¸÷¶É¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¡ÖÊ¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¡ÖÆá¿Ü±ö¸¶Ê¸³Ø»¶Êâ¡ßÊ¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Á4·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆá¿Ü±ö¸¶Ê¸³Ø»¶Êâ¡ßÊ¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë°ìÍ÷¤Ê¤É
ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ»þÂå¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¹ë¤¬¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤ä¤·¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆÊÌÚ¡¦±ö¸¶²¹Àô¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò¡¢Æ±¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´ë²è¡£
´ü´ÖÃæ¡¢±ö¸¶²¹Àô¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö±ö¸¶¤â¤Î¸ì¤ê´Û¡×¤ÇÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ¡£ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ»þÂå¤òÃæ¿´¤ËÆ±²¹Àô¤òË¬¤ì¤¿Ê¸¹ë¤¿¤Á¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
Èøºê¹ÈÍÕ¤ÎÄ¾É®¸¶¹Æ¡Ê3·î19Æü¡Á4·î2Æü¡Ë¡¢Í¿¼ÕÌîÅ´´´¤Î¿§»æ¡ÊÁ´´ü´Ö¡Ë¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î³Ý¼´¡ÊÄ´À°Ãæ¡Ë¡¢Ã«ºê½á°ìÏº¤Î±ö¸¶ÂÚºß»þ¤Î»ñÎÁ¡ÊÄ´À°Ãæ¡Ë¤òÅ¸¼¨Í½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÍ¿¼ÕÌîÅ´´´¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ñºØ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢´ÛÆâ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ÇµÇ°»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¿ä¤·¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª»¶Êâ¤ò
»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
±ö¸¶²¹Àô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸³ØÈê¤ò½ä¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×6¸Ä¤òÁ´¤Æ½¸¤á¤ë¤È¡¢Èøºê¹ÈÍÕ¤ÈÍ¿¼ÕÌîÅ´´´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó1»þ´Ö¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±²¹Àô¼þÊÕ¤Î°û¿©Å¹¤ª¤è¤Ó´Ñ¸÷»ÜÀß¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¹Àô³¹¤ò»¶Êâ¤Ç¤¤ë¡£
Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
²ÆÌÜÞûÀÐ¡§±ö¸¶²¹ÀôÅò¤ÃÊâ¤ÎÎ¤¡ÊÂÅò»ÜÀß¡Ë
Ã«ºê½á°ìÏº¡§¶¾Çþ¥«¥Õ¥§Hiro¡Ê°û¿©Å¹¡Ë
ÅçºêÆ£Â¼¡§¤·¤ª¤Ð¤éÀéÆóÉ´Ç¯Êª¸ì/BLESS¡Ê°û¿©Å¹¡¢ÅÚ»ºÊªÅ¹¡Ë
¼¼À¸ºÔÀ±¡§±ö¸¶²¹ÀôÅò¤ÃÊâ¤ÎÎ¤¡ÊÂÅò»ÜÀß¡Ë
Èøºê¹ÈÍÕ¡§±ö¸¶¤â¤Î¸ì¤ê´Û¡Ê´Ñ¸÷»ÜÀß¡Ë
¹ñÌÚÅÄÆÈÊâ¡§¾å²ñÄÅ²°¡Ê½ÉÇñ»ÜÀß¡Ë
¹¬ÅÄÏªÈ¼¡§µµ²°ËÜÊÞ¡ÊÅÚ»ºÊªÅ¹¡¢¤È¤Æ¾ÆÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ë
ÆÁÉÚéÃ²Ö¡§¤â¤ß¤¸Ã«ÂçÄß¶¶¡Ê´Ñ¸÷»ÜÀß¡Ë
ºØÆ£ÌÐµÈ¡§¥Á¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó±ö¸¶àÝàê¡Ê°û¿©Å¹¡¢ÅÚ»ºÊªÅ¹¡Ë
Í¿¼ÕÌîÅ´´´¡§±ö¸¶¤â¤Î¸ì¤ê´Û¡Ê´Ñ¸÷»ÜÀß¡Ë
¾åµ¤Î»ÜÀß¤Ç¤ÏÆá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Î»Ô¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ä¥·¥ª¥Ä¥Ä¥¸¡×¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÈøºê¹ÈÍÕ¤¬Î©¤Ä¹È¤ÎÄß¶¶¼þÊÕ¤ËÂ¿¤¤¡Ö¥¤¥í¥Ï¥â¥ß¥¸¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸ÂÄê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò´Þ¤à»ÜÀß¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¥²¡¼¥à¤ÈÆ±²¹Àô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê»æÂÞ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢±ö¸¶¤â¤Î¸ì¤ê´Û2³¬¤Î¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÍÎÅõ¡Ê¤é¤ó¤×¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢±ö¸¶²¹Àô¤òË¬¤ì¤¿Ê¸¹ë¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤¬Âç¹¥¤¤Ê´ÅÌ£¥»¥Ã¥È¡¢ÆÃÀ½¸æÁ·¤Ê¤É¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£°ìÉô¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤À¡£