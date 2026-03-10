モンデリーズ・ジャパンは、独自の牛乳由来成分「CPP−ACP」を配合した「リカルデント」ブランドから、爽やかな酸味と程よい甘さで、大人から子どもまで楽しめける新フレーバー「リカルデント ブラッドオレンジ」を、3月16日から全国小売店で発売する。「CPP−ACP」とキシリトール配合で歯を大切にしながら、爽やかなフルーツの風味を楽しめる商品となっている。

今回フルーツフレーバーに新たに加わる「ブラッドオレンジ」は、「好きな果物ランキング（マイボイスコム（2024年6月1日〜7日））」でも常に上位に挙がるオレンジの一種。ガム以外のカテゴリーでも人気が高い、春先に旬を迎える果物となっている。鮮やかな赤い果肉が特徴で、爽やかな酸味と程よい甘さをあわせ持ち、大人から子どもまで幅広い世代に親しまれている。

幅広い世代で人気の高い「ブラッドオレンジ」を採用することで、この機会により多くの人に「リカルデント」ブランドを試してもらい、フルーツの風味を楽しみながら、歯を大切にしてもらいたいという想いから、今回の新フレーバーが誕生しした。



「リカルデント ブラッドオレンジ」（左から：14 粒（スティックタイプ） 、 130g（ボトルタイプ)）

パッケージでは、リカルデントのブランドカラーであるブルーを活かしながら、ブラッドオレンジ特有の鮮やかさを彷彿させる色味のグラデーションデザインを採用した。また、外出先にも持ち運びが便利なスティックタイプと、おうちや職場に置いて気軽に食べることができるボトルタイプの2種類を用意した。

「リカルデント ブラッドオレンジ」は、他のリカルデントブランド製品にも含まれる牛乳由来成分「CPP−ACP」と、「キシリトール」の2種類を配合している。「CPP−ACP」とは、乳タンパクからできたCPPと非結晶リン酸カルシウム（ACP）との複合体。メルボルン大学歯学部エリック・レイノルズ教授の長年に渡る研究によって誕生した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月16日（月）

モンデリーズ・ジャパン＝https://www.mondelezinternational.com/japan