大塚製薬は、身体に必要な5大栄養素（タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル）を手軽に摂れるバランス栄養食「カロリーメイト ゼリー」をリニューアルし、3月16日から販売を開始する。すっきりとしたやさしい喉ごしで、気分や好みに合わせて選べる3フレーバー「アップル味」「グレープフルーツ味」「ヨーグルト味」を揃え、パッケージデザインもリニューアル。食のスタイルが多様化する中で、運動の前後や忙しい時、食が進まない時など、あらゆるシーンで前向きな活動を応援する“身近なバランス栄養食”として健康に貢献する。



「カロリーメイト ゼリー」（左から：アップル味、グレープフルーツ味、ヨーグルト味）

5大栄養素をバランスよく含むすっきり飲みやすいゼリーという特長はそのままに、より美味しさを追求した。すりおろしりんごのような自然な甘みとやさしい口当たりが人気の「アップル味」に加え、新フレーバーとして爽やかな酸味と深みのある「グレープフルーツ味」と、程よい甘みと爽やかな後味が魅力の「ヨーグルト味」をラインアップ。また、それぞれの味わいのイメージが一目で分かる新デザインのパッケージに生まれ変わることで、“身近なバランス栄養食”として日々の食生活に取り入れてもらうことを目指す。

1983年に誕生したカロリーメイトは、5大栄養素（タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル）をバランスよく含み、身体に必要な栄養素を手軽に摂れる「バランス栄養食」。日本初の栄養調整食品として発売し、新たなカテゴリーを築いた。現在はブロックタイプ、リキッドタイプ、ゼリータイプをラインアップし、幅広い世代の人々に、朝食やスポーツ時、勉強・仕事中など様々なシーンで利用されている。

［小売価格］220円（税別）

［発売日］3月16日（月）

大塚製薬＝https://www.otsuka.co.jp