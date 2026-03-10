ヨックモックは、3月20日から春限定「カドー ドゥ プランタン」を全国のヨックモック店舗で発売する。それに先駆けて、公式オンラインショップでは3月17日から先行販売を開始する。ロングセラー「シガール」と季節限定のクッキー2種を詰め合わせた同商品は、“お花を贈るような気持ちでお菓子を贈る”というコンセプトのもと、四季を通して届けてきたシリーズの春商品になる。パッケージデザインには「やさしい思い出」「門出」を花言葉に持つスイートピーの花を描いた。就職や引っ越しなど新生活のお祝いはもちろん、母の日のギフトなど多彩なシーンで利用できる。

母の日といえば、フラワーギフトのカーネーションが定番だが、今年はヨックモックが送る「カドー ドゥ プランタン」で感謝の気持ちを届けてみては。



「カドー ドゥ プランタン」

「カドー シリーズ」は、四季折々の花を描いたパッケージが特長のアソートセット。春限定の「カドー ドゥ プランタン」は、花言葉に「やさしい思い出」を持つスイートピーをあしらった。大切な思い出に寄り添い、家族を再認識するきっかけを届ける。お菓子を囲むと、自然と笑顔や会話も弾み、心温まるひとときが生まれる。贈る人も、贈られる人も、笑顔になれるギフトになっいてる。

さらに、公式オンラインショップではeギフトのサービスも用意。メールやLINE、SNSなどで、遠方に住む家族にも気持ちを届けられる。今年の母の日は、お花の華やかさとお菓子のおいしさのいいとこどりを叶えた、特別なギフトを贈ってみては。

［小売価格］

カドー ドゥ プランタン

3種18個入：2160円

4種26個入：3024円

4種36個入：4320円

（すべて税込）

［発売日］3月20日（金）

ヨックモック＝https://www.yokumoku.co.jp