【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は９日、フロリダ州で記者会見し、米国とイスラエルの対イラン軍事作戦に関して「目標達成に向けて大きな前進を遂げている」と述べ、「間もなく終わる」と強調した。

具体的な時期は示さなかった。戦闘長期化の懸念から市場には混乱が広がっており、不安を和らげる狙いもあるとみられる。

２月末の攻撃開始後、記者会見を開いて軍事作戦について説明するのは初めて。イランの最高指導者に反米強硬派のモジタバ・ハメネイ師が選出されたことについては「イランにとって同じ問題がさらに続くだけだ。失望した」と語った。

会見でトランプ氏は、これまでに５０００以上の標的を攻撃したと説明。イランのミサイル発射装置の９０％以上、海軍の艦艇５１隻を破壊したとし、「イランのあらゆる武力を完全に壊滅させた」と成果をアピールした。

会見に先立ち、ＣＢＳニュースのインタビューでは「戦争はほぼ完了した」と述べた。４〜５週間続くとしていたことに関しては「予定より早く進んでいる」と述べ、前倒しを示唆した。

トランプ氏は会見で、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡について、「エネルギーと原油の世界への流れを保ち続ける。ホルムズ海峡は安全に保たれる」と強調した。「（イランの）テロリスト政権が世界の原油供給を止め、人質に取ることは許さない」とし、イランが原油の流れを止めれば「はるかに強いレベルの打撃」を与えると警告した。

トランプ氏は原油価格の安定化に向け、関連する制裁を一部解除すると明らかにした。「一部の国には制裁を科しているが、状況が改善するまでは制裁を解除する」と述べた。詳細は明らかにしなかったが、米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）は、ウクライナ侵略を続けるロシアに対する制裁が解除される可能性があると報じた。

一連の情報発信は、原油価格の急騰後に行われた。原油価格が高止まりすればインフレ（物価上昇）が再燃し、１１月の米中間選挙で不利に働くとの思惑があるとみられる。

軍事作戦で殺害したイラン最高指導者アリ・ハメネイ師の後継に次男のモジタバ師が就いたことについて、トランプ氏は当初、「受け入れられない」との考えを示していた。トランプ氏はＣＢＳニュースに「大きな過ち」、会見でも「失望」と述べつつ、新指導部への対応方針は説明しなかった。無条件降伏を求める従来の方針を維持しているのかどうかは不明だ。