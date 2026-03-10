イラン国営メディアによれば、小学校への攻撃で、少なくとも子ども168人と大人14人が死亡した/Anadolu/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）多数の子どもが死亡したと伝えられるイランの小学校攻撃に関連して、隣接するイスラム革命防衛隊（IRGC）の海軍基地を狙った米軍の「トマホーク」と思われるミサイルの映った映像が浮上した。

新たな映像はイランのメヘル通信に掲載された。2月28日にイラン南部のミナブに着弾したミサイルをとらえた映像の公開は初めてだった。

映像は近くの建設現場から撮影されたもので、専門家によれば、IRGCの基地内に着弾した米軍のBGMまたはUGM-109トマホークと一致する弾体が映っている。

カメラが右の方を映し出すと、小学校の方向から巨大な煙が立ち上っているのが見えた。イラン国営メディアによると、この小学校では児童少なくとも168人、教員14人が死亡した。

小学校攻撃について米国のドナルド・トランプ大統領はイランの仕業だったと主張しているが、その主張と矛盾する証拠がこれでさらに増えた。CNNなどメディア各社の報道や専門家の分析でも、学校を攻撃したのは米軍だった可能性が高いとの見方が強まっている。

米国防総省は8日、トマホーク使用に関する質問に対してすぐには返答しなかった。

ジェームズ・マーティン不拡散研究センターのサム・レア研究員はCNNに対し、映像に映っている弾体は米軍のトマホークと一致していると述べ、「まず、外観の特徴がTLAM（トマホーク地上攻撃ミサイル）と合致する」と指摘した。「十字形の形状で、中央に主翼が取り付けられ、後部にテールキットがある。第二に、この映像は着弾したと推定される地点から約250メートル離れた場所で撮影された。つまり大型の弾体だったということだ。これで、外観が似ているGBU-69Bのような米軍保有の他の弾体だった可能性は除外される」

兵器に詳しい他の複数の専門家も同じ見方で、トマホークは制空権獲得前の一斉攻撃で使用されることが多いと言い添えた。IRGC基地内のどの建物が攻撃されたのかは現時点で不明だが、CNNによる解析では、IRGCが基地内で運営する診療所か、診療所に隣接する建物だったことが示唆された。

専門家によると、トマホークを運用しているのはイスラエルではなく米海軍のみ。水上の艦艇や潜水艦からミサイルを発射している。

CNNが位置情報を特定した複数の映像には、小学校がIRGC基地と同時刻またはほぼ同時刻に攻撃された様子が映っている。IRGC基地からも小学校からも噴煙が立ち上っていた。

軍備研究サービス（ARES）所長で兵器に詳しいN・R・ジェンゼンジョーンズ氏は衛星画像や映像を根拠として、IRGCの施設と学校の両方に対し、複数回の同時あるいはほぼ同時攻撃があったとの見方を示した。

学校の爆発については当初、イランの防空ミサイルの誤射が原因だとする説がネット上で出回った。

しかし、それはありそうにないとジェンゼンジョーンズ氏は言う。最新の画像によれば、IRGC基地内の建物には相当の被害が出ていた。これは「防空ミサイルの誤射」ではなく、精密誘導兵器によって攻撃されたことを示唆しているという。

「これはそうした建物の無能力化を狙ったと思われる標的を絞った攻撃だ」とジェンゼンジョーンズ氏は言い添えた。