「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、9日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。家具選びの失敗談を語った。

「あのちゃんと飲むinスナック」と題した企画で、紅しょうが稲田美紀、カーネーション吉田結衣とトーク。仕事を頑張った後のご褒美について聞かれると、あのは「常に買いたい服はバカバカ買ってて、ご褒美って感覚がない。アクセサリーも興味ないし、高級バッグも興味ないし。ご飯も興味ないでしょ？」と自身に苦笑した。

吉田が「家とか家具とかそれ系も？」と質問すると、「家具はありますね。結構デカい40万のベッドとかソファとか去年買って、今年全部捨てます」とあっさり。稲田と吉田を驚かせると「全部失敗しちゃって。40万ぐらいのソファも背もたれがあるヤツがよかったのに、全部垂れちゃって。それで失敗」と話し、「すごいデカいL字買ったけど、捨てるし」と淡々と語った。

吉田が「それって買う前に分からん？」とツッコむと、ネットで購入したというあのは「分かんなかった」と落胆。さらに「ベッドフレームも大きい40万。マットレスも30万のあわせて買ったけど、サイズが合わなくて」といい、「ベッドフレームの足元が柵みたいなやつで、マットレスの方が大きいから。（フレームに）乗っかってるみたいな。それで1年過ごしたから」と説明した。

吉田が「こんな忙しいのに寝ることもままならんの？」と同情すると、あのは「斜めってて。ずっと」と明かしていた。