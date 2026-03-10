セブン、七宝麻辣湯が初監修の「麻辣湯」3月17日新登場 具材たっぷり＆家で8分煮込むだけ
【モデルプレス＝2026/03/10】セブン-イレブンでは、麻辣湯ブームの火付け役とも言える人気店「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」が初監修した冷凍食品「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」を3月17日（火）より順次、全国で発売する。本格的なしびれと辛さを、自宅の鍋で約8分煮込むだけで再現できる。
「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」は、14種類の香辛料によるしびれと辛さ、深いコクのあるスープが、自宅の鍋で約8分温めるだけで楽しめるもの。「本格的な麻辣湯を食べたいけれど、店に行く時間がない」「自宅でも店のような本格的な美味しさを楽しみたい」というニーズに応えるべく開発がスタートした。
調理方法は、冷凍食品から鍋に入れて煮込むだけ。難しい手間いらずで本格的な味わいがクイックに完成する。白菜、きくらげ、舞茸、鶏肉団子、豚肉、春雨といった豊富なセット具材によりヘルシーかつ満足感もたっぷり。一口食べれば、華やかなスパイスの香りとしびれる辛さを感じられ、香辛料がもたらす心地よい刺激のあるスープが身体を芯から温めてくれる。さらに好みで豆腐などを入れたアレンジも楽しめる。（modelpress編集部）
価格：548円（税込591.84円）
販売エリア：全国
◆行列の絶えない人気店「七宝麻辣湯」監修の麻辣湯
◆自宅の鍋で煮込むだけで完成の「タイパ」グルメ
■セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯
