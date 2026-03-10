薬物取引現場の映像で物議も…5日後にコンサートを控えた状況で突然この世を去った韓国歌手、1周忌

歌手のフィソンさんが突然この世を去ってから、1年が過ぎた。

2025年3月10日、フィソンさんはソウル・広津（クァンジン）区の自宅で、心肺停止の状態で見つかった。享年43歳。

【写真】フィソンさん、薬物取引の決定的瞬間

消防当局は、家族からの通報を受けて現場に駆けつけたとされる。

その後、所属事務所TAJOYエンターテインメントは、「突然の悲報に、ご遺族や関係者一同は深い悲しみに包まれている」とし、「事実確認が取れていない噂の拡散は控えてほしい」と短くコメントした。

フィソンさんは、発見から5日後の3月15日に大邱でKCMとのツーマンコンサート「The Story」を開催する予定だった。突然の悲報は、ファンに大きな衝撃を与えた。

（写真提供＝OSEN）フィソンさん

また、3月6日には自身のSNSに「ダイエット終了。3月15日に会いましょう」と投稿していた。これが最後のメッセージとなったことで、さらに悲しみを呼んでいる。

フィソンさんは2002年に1stアルバム『Like A Movie』でデビューし、表現力豊かな歌声で一躍トップ歌手となった。R&Bをベースにした歌唱と感性豊かなバラードで高い評価を受け、韓国を代表する男性ソロ歌手の一人として活躍。2017年には自身のレーベル「リアルスローカンパニー」を設立し、独自の音楽活動を展開していた。

しかし、その後、プロポフォールの常習投与疑惑が浮上。彼は向精神性麻酔薬であるプロポフォールを違法に使用した罪で起訴され、2021年の控訴審で懲役1年、執行猶予2年の判決を受けた。2019年9月から11月にかけて12回にわたり、合計3910mlのプロポフォールを650万ウォン（約65万円）で購入し、そのうち3690mlを投与したとされている。

さらに2020年3月と4月には、ソウル市内で麻酔薬を使用し、意識を失った状態で発見され、大きな波紋を呼んだ。同時期のニュース番組では、フィソンさんと男性の薬物取引の瞬間を収めた監視カメラ映像が公開され、物議を醸したこともある。以降、活動は制限され、公の場への登場も減少していた。

フィソンさんの1周忌を迎え、歌手キム・ジノはSNSを通じて「あなたを知ることができたのは、私の人生で最も大きな幸運の一つです。あなたを知っていたという事実だけでも、私にとっては大きな幸せでした」とつづり、追悼した。