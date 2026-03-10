【略語クイズ】「アンダーグラウンド」の略語は？映画や音楽に対しても使われる言葉です...！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「アンダーグラウンド」の略語は？
「アンダーグラウンド」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、英単語の「underground」がもととなった言葉です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「アングラ」でした！
「アングラ」とは、「アンダーグラウンド（underground）」を略した言葉。
主に商業性を無視し、独自の主張をする前衛的で実験的な芸術や作品に対して使われます。
例えば、ゲリラ的にストリートでパフォーマンスをする美術家集団、新宿の公園にテントを張って芝居をする劇団など、“あるべき場所から外れた表現者たち”のことを指していますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
