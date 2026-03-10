「ガンダムUC」よりMGガンプラ「ジムII・セミストライカー」「 リ・ガズィ（ユニコーンVer.）」「スタークジェガン」が再販！本日11時から予約開始
「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」
BANDAI SPIRTISは、プラモデル「MG 1/100 ジムII・セミストライカー【再販】」、「MG 1/100 リ・ガズィ（ユニコーンVer.）【再販】」の予約受付を3月10日11時から「プレミアムバンダイ」にて開始する。価格は「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」が5,060円、「MG 1/100 リ・ガズィ（ユニコーンVer.）」が6,270円。それぞれ6月発送予定となっている。
また、「MG 1/100 スタークジェガン【再販】」の予約受付も3月10日11時から「プレミアムバンダイ」にて開始する。価格は7,920円。発送は8月の予定となっている。なお、3製品とも、準備数量に達し次第、予約申込み受付が終了となる。
「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」
価格：5,060円
「機動戦士ガンダムUC」に登場したジムII・セミストライカーをマスターグレードで立体化したプラモデル。トリントン基地で施された肩部、左前腕部の増加装甲が新規造形で再現されている。また、白兵戦用兵器ツイン・ビーム・スピア、バズーカも新規造形で再現。特徴的な本体のデザートカラーは、成形色で徹底再現されており、ナンバリング等を収録した水転写式デカールが付属する。
特徴的な肩部、左前腕部の増加装甲を新規造形で再現
肩部
前部、側面部に増加装甲を追加。
左前腕
左前腕部外側に小型シールドを装備。より白兵戦に適した仕様になっている。
白兵戦用兵器ツイン・ビーム・スピア、バズーカを新規造形で再現
ジムII・セミストライカーを象徴するツイン・ビーム・スピアが新規造形で再現されている。ビーム基部の可変ギミックを内蔵しており、ビーム刃の縦・横への固定が可能。新規造形のバズーカが付属し、上部グリップを握ることで両手持ちができる。また、ビーム・ライフルは、ツイン・ビーム・スピアと組み合わせることでディスプレイシーンの幅が広がる。
【付属武装】
・ビーム・サーベル
・ビーム・ライフル
・ツイン・ビーム・スピア
・バズーカ
「MG 1/100 リ・ガズィ（ユニコーンVer.）」
価格：6,270円
本商品は、「機動戦士ガンダムUC」に登場する「リ・ガズィ」を新たな表現を採用したマスターグレードモデル。劇中の印象的なカラーリングを成形色で再現しており、部隊章などのマーキングを再現する水転写式デカールが付属する。
全身にわたり新規パーツを採用し、新たなイメージでユニコーンVerの「リ・ガズィ」を再現
「MG リ・ガズィ」をベースに、頭部や胸部、前腕部、太股部などの外装を新規造形で再現。内部フレームや各関節には新たなパーツを使用し、可動性とスタイリッシュな見栄えを両立する。関節部などにはKPS素材を採用している。
頭部
完全新規造形で再現。ユニコーンVer.のプロポーションに合わせた造形になっている。
胸部・腹部
外装を新規造形で再現し、腹部の関節部は新規パーツを採用している。
股関節・太股部
股関節は新規パーツの採用により、広範囲の可動域を実現し、モールドが追加された太股部のパーツを新規造形で再現。
「機動戦士ガンダムUC」登場の機体カラーを成形色で再現
「機動戦士ガンダムUC」劇中に登場したブルー基調のカラーリングを成形色で再現。細部のパープルやイエローの色分けを成形色で実現している。
本体のプロポーションに合わせ、各武装を新規造形で再現
ユニコーンVer.のプロポーションに合わせ、ビーム・ライフルを伸長。
BWSによるMA形態を再現可能。ディスプレイベースも付属
「MG 1/100 スタークジェガン」
価格：7,920円
「機動戦士ガンダムUC」に登場したジェガンの特務仕様機、スタークジェガンをマスターグレードにて立体化。「MG 1/100 RGM-89D ジェガンD型」をベースに、特徴的な増加装甲類を新規造形パーツにて徹底再現している。
ハイパー・バズーカやビーム・ライフルが新規造形で付属するほか、新規水転写式デカールが付属する。
スタークジェガンの特徴的な増加装甲を新規造形で再現！
頭部
増加装甲追加に伴う、特徴的なフェイス部を新規造形で再現。
各種増加装甲
胸部、腕部、腰部、脚部などに代表される増加装甲を新規造形で再現。胸部は、増加装甲を装着したフォルムを考慮したバランスで造形され、コクピットハッチ開閉ギミックを再現している。
3連装ミサイル・ポッド
ジムIIIの運用構想を反映させた3連装ミサイル・ポッドが新規造形で付属。センサーをメタリックプラスチックシールで再現する。
両腕部ウェポンラック
前腕部ウェポンラックは、ハッチの開閉ギミックを再現。内部には、グレネード・ランチャー、ビーム・サーベルを選択式で収納できる。ハッチを開くことで格納されたビーム・サーベル、グレネード弾頭が展開するギミックを搭載している。
背部スラスター
装甲と共に追加となった背部スラスターを新規造形で再現。3つのスタビライザーはそれぞれに可動ギミックを搭載している。
特徴的な機体カラーを成形色で再現！
D型系列機体の特徴的な機体カラーをライトグリーンの成形色で徹底再現。
【付属武装】
・ビーム・ライフル
・ビーム・サーベル
・グレネード・ランチャー
・ハイパー・バズーカ
・3連装ミサイル・ポッド
(C)創通・サンライズ