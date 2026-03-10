【MG 1/100 ジムII・セミストライカー【再販】】 3月10日11時～予約受付 6月 発送予定 価格：5,060円 【MG 1/100 リ・ガズィ（ユニコーンVer.）【再販】】 3月10日11時～予約受付 6月 発送予定 価格：6,270円 【MG 1/100 スタークジェガン【再販】【2次：2026年8月発送】】 3月10日11時～予約受付 8月 発送予定 価格：7,920円

「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」

BANDAI SPIRTISは、プラモデル「MG 1/100 ジムII・セミストライカー【再販】」、「MG 1/100 リ・ガズィ（ユニコーンVer.）【再販】」の予約受付を3月10日11時から「プレミアムバンダイ」にて開始する。価格は「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」が5,060円、「MG 1/100 リ・ガズィ（ユニコーンVer.）」が6,270円。それぞれ6月発送予定となっている。

また、「MG 1/100 スタークジェガン【再販】」の予約受付も3月10日11時から「プレミアムバンダイ」にて開始する。価格は7,920円。発送は8月の予定となっている。なお、3製品とも、準備数量に達し次第、予約申込み受付が終了となる。

「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」

価格：5,060円

「機動戦士ガンダムUC」に登場したジムII・セミストライカーをマスターグレードで立体化したプラモデル。トリントン基地で施された肩部、左前腕部の増加装甲が新規造形で再現されている。また、白兵戦用兵器ツイン・ビーム・スピア、バズーカも新規造形で再現。特徴的な本体のデザートカラーは、成形色で徹底再現されており、ナンバリング等を収録した水転写式デカールが付属する。

特徴的な肩部、左前腕部の増加装甲を新規造形で再現

肩部

前部、側面部に増加装甲を追加。

左前腕

左前腕部外側に小型シールドを装備。より白兵戦に適した仕様になっている。

白兵戦用兵器ツイン・ビーム・スピア、バズーカを新規造形で再現

ジムII・セミストライカーを象徴するツイン・ビーム・スピアが新規造形で再現されている。ビーム基部の可変ギミックを内蔵しており、ビーム刃の縦・横への固定が可能。新規造形のバズーカが付属し、上部グリップを握ることで両手持ちができる。また、ビーム・ライフルは、ツイン・ビーム・スピアと組み合わせることでディスプレイシーンの幅が広がる。

【付属武装】

・ビーム・サーベル

・ビーム・ライフル

・ツイン・ビーム・スピア

・バズーカ

「MG 1/100 リ・ガズィ（ユニコーンVer.）」

価格：6,270円

本商品は、「機動戦士ガンダムUC」に登場する「リ・ガズィ」を新たな表現を採用したマスターグレードモデル。劇中の印象的なカラーリングを成形色で再現しており、部隊章などのマーキングを再現する水転写式デカールが付属する。

全身にわたり新規パーツを採用し、新たなイメージでユニコーンVerの「リ・ガズィ」を再現

「MG リ・ガズィ」をベースに、頭部や胸部、前腕部、太股部などの外装を新規造形で再現。内部フレームや各関節には新たなパーツを使用し、可動性とスタイリッシュな見栄えを両立する。関節部などにはKPS素材を採用している。

頭部

完全新規造形で再現。ユニコーンVer.のプロポーションに合わせた造形になっている。

胸部・腹部

外装を新規造形で再現し、腹部の関節部は新規パーツを採用している。

股関節・太股部

股関節は新規パーツの採用により、広範囲の可動域を実現し、モールドが追加された太股部のパーツを新規造形で再現。

「機動戦士ガンダムUC」登場の機体カラーを成形色で再現

「機動戦士ガンダムUC」劇中に登場したブルー基調のカラーリングを成形色で再現。細部のパープルやイエローの色分けを成形色で実現している。

本体のプロポーションに合わせ、各武装を新規造形で再現

ユニコーンVer.のプロポーションに合わせ、ビーム・ライフルを伸長。

BWSによるMA形態を再現可能。ディスプレイベースも付属

「MG 1/100 スタークジェガン」

価格：7,920円

「機動戦士ガンダムUC」に登場したジェガンの特務仕様機、スタークジェガンをマスターグレードにて立体化。「MG 1/100 RGM-89D ジェガンD型」をベースに、特徴的な増加装甲類を新規造形パーツにて徹底再現している。

ハイパー・バズーカやビーム・ライフルが新規造形で付属するほか、新規水転写式デカールが付属する。

スタークジェガンの特徴的な増加装甲を新規造形で再現！

頭部

増加装甲追加に伴う、特徴的なフェイス部を新規造形で再現。

各種増加装甲

胸部、腕部、腰部、脚部などに代表される増加装甲を新規造形で再現。胸部は、増加装甲を装着したフォルムを考慮したバランスで造形され、コクピットハッチ開閉ギミックを再現している。

3連装ミサイル・ポッド

ジムIIIの運用構想を反映させた3連装ミサイル・ポッドが新規造形で付属。センサーをメタリックプラスチックシールで再現する。

両腕部ウェポンラック

前腕部ウェポンラックは、ハッチの開閉ギミックを再現。内部には、グレネード・ランチャー、ビーム・サーベルを選択式で収納できる。ハッチを開くことで格納されたビーム・サーベル、グレネード弾頭が展開するギミックを搭載している。

背部スラスター

装甲と共に追加となった背部スラスターを新規造形で再現。3つのスタビライザーはそれぞれに可動ギミックを搭載している。

特徴的な機体カラーを成形色で再現！

D型系列機体の特徴的な機体カラーをライトグリーンの成形色で徹底再現。

【付属武装】

・ビーム・ライフル

・ビーム・サーベル

・グレネード・ランチャー

・ハイパー・バズーカ

・3連装ミサイル・ポッド

(C)創通・サンライズ