2026年3月8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対オーストラリア戦を観戦された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。ご一家は貴賓室のバルコニー席から試合を見守り、両チームの選手に拍手を送った。両陛下がWBCを観戦されるのは今回で3回目、愛子さまは初めてとなる。

この日、雅子さまと愛子さまは色鮮やかなブルーのセットアップを選ばれた。天皇陛下もブルーのストライプのネクタイをお召しになり、ご一家でカラーをリンクさせた装いで来場された。

SNSでは<侍ブルーの服が素敵です>、<美しい侍ブルー>など、お召し物のカラーに注目が集まったが、特に話題になったのは愛子さまのヘアスタイルだった。

<髪を短くされたんですね>、<愛子さま、ボブヘア似合いすぎです>、<髪の毛短くなって、幼くなるどころか、さらに落ち着いて見えますね！素敵>など、ロングヘアだった髪を肩にかかるほどのボブヘアにカットされたことに驚きや称賛の声が寄せられた。

毛先を丸くまとめる内巻きのボブヘアは、上品で清潔感があり、女性らしい柔らかな印象を与えるスタイル。さらに、髪を耳にかけることで顔周りがすっきりし、知的な雰囲気も感じさせる。

愛子さまがお召しになっていたセットアップは、2025年3月に横浜市磯子区の造船所を訪れ、進水式に出席された際に着用されていたものとみられる。胸元と腰のポケットに付いたフラップがアクセントとなり、ワンカラーコーデでありながら、のっぺりとした印象にならない立体的なデザインが特徴だ。

また、ジャケットのかっちりとした印象と、フェミニンなAラインスカートの組み合わせも絶妙なバランスで、きちんと感とやわらかさを兼ね備えた装いとなっていた。