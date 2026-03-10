ジャーナリスト・横田増生氏が党員として5か月にわたって活動し、参政党の実態を内部から明かしてきた本連載。総選挙では神谷宗幣代表の警備を任され、そして除名された横田氏が、長期間の潜入取材で見た「神谷王国」を築く権力の源泉とは何か──。【シリーズ・第7回】（文中敬称略）

【写真】ビラ配りや街宣車ではマイクを握ることも ジャーナリスト・横田増生氏が5か月にわたって組織に潜り込んだ「神谷王国」潜入ルポ

雪を降らせる「闇の政府」

自宅で参政党の記者会見の配信を見ていると、思わず耳を疑うような言葉が飛び込んできた。それは3月4日のことだ。会見の終盤で神谷宗幣は、マスコミがネガティブな報道や、悪意のある見せ方をすることに警戒心を持っていると話した後で、

「この間の小学館の潜入調査というのは、ひどくてですね、名前を偽って（参政党に）入ってきて、いろいろあって、党員さんから聞き出して、それをなんかこんなこと言ってやがった、あんなこと言ってやがったっていう（ことを書いている）」と語り始めた。国政政党の代表の口から、私が「名前を偽って」という言葉が飛び出してきた。

何度でも書くが、私がとった手法は、妻と離婚して、その後再婚して、合法的に妻の名前を名乗ったのであり、入党手続きのために参政党に提出した書類を含め、私が約5カ月間の参政党への潜入取材で名前を偽ったことは一度もない。それは参政党側が記録を確認すれば簡単にわかる話だ。

X（旧・ツイッター）の投稿でも神谷はこう記している。

「党員になりすまし悪質な潜入取材をした方は、除名処分」（3月1日）

私はなりすまして参政党の運営党員になったのではない。なりすますとは、他人を欺く目的で、人名や属性などを偽ることを指す。私は参政党入党時、必要事項にすべて記入して、要求された書類も提出した上で、参政党党員となっている。正式な手続きを経て参政党党員になったのであり、「なりすまし（て党員になった）」という指摘は当たらない。

この原稿を書くかたわら、私は神谷の動向を追っていた。私の目に留まったのは、大阪は梅田での街宣。久しぶりに大勢のアンチが駆け付けたことに苛立った神谷はこう叫んだ。

「こんなに（たくさんアンチが）来るっていうことは、よほど都合が悪いか、誰かが金もらってるんですよね」

それを聞いてすぐに思い出したのは、雪が降った衆議院選挙最終日の千葉駅前での神谷の街宣。神谷はその当日、仙台からはじまり、最終地である東京の芝公園まで街宣して回った。その時、私が警備のボランティアとして参加したことは以前に書いた。40代、50代のボランティア仲間と雑談していると、そのうちの1人の男性がこう言った。

「アンチって神谷さんの街宣にずっとくっついてくるんですって。よっぽど神谷さんが好きなんですよね」

すると、別の50代の男性がこう返した。

「アンチってお金もらっているんだよ」

「沖縄の辺野古で座り込みする人も、お金もらっているんですよ」

手垢がついた陰謀論だが、男性はさらに続けた。

「辺野古で抗議している人たちは、日本人じゃないかもしれないね」

なるほど、あの時、参政党のボランティアの口から出た言葉は、神谷の言葉をオウム返しにしていただけなのか、と得心がいった。そうした発言と距離を取る党員がいるのも確かだが、神谷の発言を素直に受け入れ、内在化する場面は何度も目にした。雪が積もった衆議院選挙の投開票日、ある党員は街に雪が積もった写真と一緒にLINEにこう投稿した。

「ここまでするかDS（ディープステイト＝闇の政府）め。こんなに自然が、時間厳守でピンポイントに雨降らしたり、雪積もらせたりできません、って！」

投票率が下がって、参政党の不利になるように、闇の政府が、選挙投開票日の前日から雪を降らせた、と言っているのだった。

比例重複の費用は「自己負担」

私が、参政党への潜入取材を無事終えた後、あえて、参政党側と摩擦が起こることが想定される記者会見に出席したのには理由があった。この衆議院選挙にボランティアとして参加した後で、どうしても解けない疑問があったからだ。それは私が党員として活動した千葉1区から出た上田敦広がどうして比例復活できなかったのか、という疑問だ。

衆議院選挙は、小選挙区で289議席が決まり、比例代表制では176議席が決まる。得票1位の候補者が議席を獲得する小選挙区と比べ、比例代表制は複雑だ。比例復活に絞って説明すると、落選した小選挙区の候補者が復活当選するには、事前に各党が決める比例名簿に載っておく必要がある。

参政党は衆議院選挙において、小選挙区で180人超の候補者を立てながらも、当選した候補者は1人もいない。もともと、小選挙区では全員落選することは織り込み済みだった。神谷は選挙前にYouTube動画に出演し、参政党の候補者が1人でも小選挙区で勝つことがあれば、それは「奇跡のジャイアント・キリング（大番狂わせ）」だ、と語っている。参政党が獲得した15議席は全部比例区で取ったものだ。

小選挙区で落選した比例重複候補者が、比例で復活するには惜敗率【※】が重要になる。

【※衆院選小選挙区での当選者（最多得票者）に対する落選者の得票数の割合。比例代表にも重複立候補している場合、比例名簿の同一順位では、惜敗率が高い順に復活当選する】

大まかに言うと、惜敗率の高い順に復活当選が決まる仕組みだ。千葉県を例にとれば、参政党が9人の候補者を立てた県内から比例復活で当選したのは、工藤聖子（千葉4区）と、中谷めぐ（千葉13区）の2人。惜敗率は以下のようになる。

工藤 23％台。

中谷 26％台。

それに対し、上田（千葉1区）の惜敗率は30％を超える。

惜敗率は、同じ選挙区にどんな候補者が出馬しているのかに左右される側面がある。ただ、上田が出馬した千葉1区は、門山宏哲（自民党）と田嶋要（中道）の2強に挟まれており、決して得票数を伸ばしやすい選挙区ではない。しかし、上田が比例復活することはなかった。上田が参政党の比例名簿に載っていなかったからだ。ならば、参政党はどうやって比例名簿に載せる候補者を決めているのか。この私の問いに、神谷はこう答えた。

「1つの基準で決めているわけではなく、（これまで）何回選挙に出ているか、党の役員からの評価、県連支部の評価、それから本人の希望。また、比例重複には、お金がかかりますので、その分を自己負担していらっしゃる方がほとんどです」

小選挙区の候補者が比例重複の名簿に載るには、小選挙区の300万円の供託金とは別に、さらに300万円上乗せしなければならない。では先に挙げた項目が基準なのかと問えば、

「それだけではありません。例えばどんな基準があるのか、と問われたので、先の項目を挙げたまでです。また、どの項目がどれぐらいの比重を持っているのかを公表する必要はないと思います。それは党の人事ですので」

【プロフィール】

横田増生（よこた・ますお）／1965年、福岡県生まれ。関西学院大学卒。予備校講師を経て、米アイオワ大学ジャーナリズム学部で修士号取得。『輸送経済』記者、編集長を経て、1999年独立。2020年に『潜入ルポamazon帝国』で第19回新潮ドキュメント賞。『「トランプ信者」潜入一年』で第9回山本美香記念国際ジャーナリスト賞を受賞。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号