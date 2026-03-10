現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第九回「竹中半兵衛という男」が放送に。

＜日本史上最大のミステリー＞を残した奸臣！名君と称された人格者で教養に長けた文化人だったともいわれるが、その素顔は…演じるのはこの方

その最後に流れた第十回「信長上洛」の予告が話題になっています。

＊以下第九回のネタバレを含みます。

＜第九回の公式あらすじ＞

小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣である竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に乗り出す。

だが知恵者と名高い半兵衛は相当の変わり者で、小一郎と藤吉郎は何度も翻弄される。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

その一方で、二人は斎藤家重臣・安藤守就（田中哲司）から思わぬ申し出を受ける。

二人からの報告を聞いた信長（小栗旬）は斎藤家の居城・稲葉山城を包囲するも、窮地の龍興の前に突然、半兵衛が姿をあらわし…。

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

「上洛？」と尋ねる小一郎。

対して「天下布武じゃ」と威勢よくこたえる藤吉郎。

「幕府の威光を世に知らしめるのです」との明智光秀の声を背景に、馬を進める信長。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

隊列の中には騎乗した藤吉郎・小一郎の姿も。

この婚礼は私の初陣じゃ

「足利義昭様じゃ」と伝える明智光秀。

続けて義昭が、顔をあげながら「わしにも番が回ってきたようじゃ」と呟く。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

白無垢姿で進む信長の妹・市。その背景に「この婚礼は私の初陣じゃ」との市の声が流れる。

その市と並び、婚礼に臨む浅井家の当主・長政。

長政の父・久政が苦々しい表情をみせる。

誰がこの信長の敵となるか

広間を進む信長の背景に「これで分かるだろう。誰がこの信長の敵となるか」との声。

藤吉郎や半兵衛らが居並ぶ前で、誰かに向けて刀を抜いた信長。

言葉を失った様子の小一郎は何を思う――。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。