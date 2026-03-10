高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の第112回が３月10日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】松江でトキが再会したのはあの人…！

日本人になるため、松江を訪れたトキとヘブンたち。松野家の戸籍には銀二郎が入ったままでした。さらに前例がないということで江藤県知事の許可を得る必要があったのですが、江藤は拒否。トキは、江藤を説得してもらおうと、庄田の家を尋ねると、サワと再会し――。

懐かしい松江の人たちが登場し、SNSやコメントには様々な声が寄せられました。

＊以下３月10日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキと勘太と家族になるために、ヘブン（トミー・バストウさん）は日本人になることを決める。

2人が籍を入れるためには松江市役所での手続きが必要。

トキとヘブンは、司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）を連れ久しぶりに松江を訪れる。

それは、錦織（吉沢亮さん）との再会を意味していた。

松江を訪れた一行は、まずは宿をとりに懐かしの花田旅館を訪れる。

＜視聴者の声＞

トキが庄田の家を訪れると、出てきたのはサワ。サワが試験に合格し、正規の教員になったタイミングで庄田が求婚。二人は夫婦になっていたのです。

SNSやコメントでは二人を祝福する声があふれました。

「おサワちゃんと庄田さんのふたりにはふたりのペースと時間があったんだ！」

「おサワが努力して正規の教師になって自力で長屋を出るまで庄田さんずっと待ってたのね。なんて理想的な結ばれ方なんだよ！」

「ちゃんと段階というか段取り踏んで結婚申し込んだ…。おめでとう」

「あんな立派な門構えのおうち 自力で這い上がったおサワに、拍手」

と再チャレンジした庄田を称える声も。

サワと庄田のやり取りは遠慮がなく、仲の良さが伝わってきました。

「県知事説得をトキに頼まれて、校長職を失いかねないとびびる庄田を『半分弱』となじるサワがいつも通りで頼もしい。対等な結婚ができたんだね」

「男の方と肩を並べて仕事しお金を稼ぐおサワさん、本当素晴らしい」

「＜男の力を借りなくても長屋を出られる＞と証明してみせたおサワちゃんも、そうしたいという彼女の意志を尊重してくれた庄田さんも、両方かっこいい！ 」

など喜びの声があふれました。

暇じゃなかったの？

トキとサワは久しぶりの再会となりましたが、お互いの近況を伝えていなかったようです。サワはトキの出産を知らず、トキはサワの結婚を知りませんでした。

「おトキちゃんとおサワちゃん、文通はしてなかったのかな？お互いの近況全然知らなかったね」「友達なのに文通もしてなかったの？」

「一切手紙書いてなかったのか？（トキは熊本で）暇、暇言ってたのに？」

「女友達なんてそんなもんか」

などの声も散見されました。

ーーーーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。