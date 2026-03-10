ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡市西区の建物火災で消防隊出動 野方5丁目10番付近（3月10日午前… 福岡市西区の建物火災で消防隊出動 野方5丁目10番付近（3月10日午前10時36分ごろ） 福岡市西区の建物火災で消防隊出動 野方5丁目10番付近（3月10日午前10時36分ごろ） 2026年3月10日 10時52分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡都市圏消防情報によると、10日午前10時36分ごろ、福岡市西区野方5丁目10番付近に建物火災のため、消防隊が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 長崎・諫早市で刃物のような物を持った男の目撃情報 栗面町付近の路上 重要・特異事案として警戒呼びかけ（3月10日午前7時ごろ） 佐賀市の30代女性が警察官ら名乗る偽電話詐欺で270万円被害 「詐欺事件であなたに逮捕状。容疑を晴らすため」と指定口座に振り込ませる 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 世田谷区, 思いやり, マンション, 訪問介護, 鎌倉, 井の頭線, 神事, 寺田屋, グループウェア