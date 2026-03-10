39億円大会“第5のメジャー”優勝候補は？ 松山英樹が6位、昨年覇者のマキロイ7位
＜ザ・プレーヤーズ選手権 事前情報◇9日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米国男子ツアーの旗艦（フラッグシップ）大会「ザ・プレーヤーズ選手権」が現地12日（木）から開催される。この大会の賞金総額はツアー最高額の2500万ドル（約39億4426万円）。“第5のメジャー”と呼ばれているビックトーナメント。開幕に先立ち、米国男子ツアー公式サイトではパワーランキング（優勝予想）が発表された。
【写真】松山英樹のスイングをAI分析して大発見
大会初制覇を目指す松山英樹は6位にランクイン。昨年は予選落ちとするも、2024年が6位、23年が5位、19年の8位、16年の7位など過去にトップ10入りが4度ある。6年前の2020年には初日に「63」をマークしトップに立ったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で翌日から大会が中止になった。“幻の首位発進”になってしまったが、コースとの相性の良さは実証済み。前評判通りの活躍に期待したい。優勝最有力に選ばれたのは、コリン・モリカワ（米国）。2月の「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」を制するなど、今季ここまで5試合のうちトップ10に3度入り、フェデックスカップランキングでトップを走っている。前週の「アーノルドパーマー招待」でも5位に入っているなど、好調を評価された形だ。2番手に選ばれたのは、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）。世界ランキング21位で、先週は3位で終えるなど調子を上げている。3位にキム・シウー（韓国）、4位に2週連続優勝がかかるアクシャイ・バティア（米国）、5位にサヒス・ティーガラ（米国）が選ばれた。2023年から2連覇を果たしているスコッティ・シェフラー（米国）は9位、昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）は7位にランクインした。なお日本からは久常涼、金谷拓実も出場。こちらは優勝候補に挙げられたトップ15には入っていないが、下馬評を覆すようなプレーを見せてもらいたい。【優勝予想ランキング】※（）内は世界ランキング1位：コリン・モリカワ（4）2位：ルドビグ・オーバーグ（21）3位：キム・シウー（28）4位：アクシャイ・バティア（19）5位：サヒス・ティーガラ（76）6位：松山英樹（12）7位：ローリー・マキロイ（2）8位：ミンウ―・リー（30）9位：スコッティ・シェフラー（1）10位：トミー・フリートウッド（3）11位：セップ・ストレイカ（9）12位：ラッセル・ヘンリー（6）13位：ジェイク・ナップ（42）14位：ダニエル・バーガー（34）15位：ジェイコブ・ブリッジマン（22）
