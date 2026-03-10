女子大生グラビアアイドルの石橋てるみ（28）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。

「東京医科大学を卒業しました“永遠の女子大生∞”に終止符です！！」と公表し、卒業式で着用した青と黒の青の和装ショットを公開した。

卒業証書も披露し「10年間と長く、両立はかなり苦しい時期もありましたが、人より多く培った経験や知識は私の財産です。みなさま、JDブランドは使えなくなってしまいますが…今後ともよろしくお願い致します♪ もっとお仕事がんばります」とつづった。

また、「サウナしてカフェラテ飲んで室内BBQっ」と伝え、胸元を大胆に露出した黒のサウナ着とサウナハット姿をアップ。肉、ソーセージ、エビ、ホタテ、マシュマロなどバーベキューの食材写真も添え「良い一日でした」と満喫したことを明かした。

ファンやフォロワーからも「美貌と知性の二刀流」「お美しすぎて」「めちゃんこ可愛すぎる」「主治医になって下さい」などのコメントが寄せられている。

石橋は静岡県出身。林凛の芸名で芸能界デビュー。20年には「ミスユニバーシティ全国大会」ファイナリスト。22年4月、写真集「らぶゆーハート」を発売。23年放送のテレビ東京系「ゲキカラドウ」に出演するなどテレビ、CM、雑誌など幅広う活動。25年5月、本名の「石橋てるみ」に改名。SNSなどのプロフィル欄には「永遠の女子大生∞」と記してきたが、3つの大学で10年間通っていた大学生活を終了。趣味はダンス、アメリカンフットボール、韓国語、投資。特技はピアノ、茶道、水泳。身長171センチ。バストは91センチ、Fカップ。血液型A。