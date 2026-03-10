タレント伊集院光（58）が9日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の生放送を独占配信しているNetflix（ネットフリックス）について持論を展開した。

「僕自身、独占はよくないと。面白いコンテンツにお金を払うのは問題ないんだけど、まだこの状態の独占は駄目だと。いずれ、なるんだと思うよ。今、オールドメディアと揶揄（やゆ）されているテレビ放送みたいなのはもっともっとぬるくなっていくんだろうけども、そういう誰も配信を見てて当たり前っていう時期がかなり近づいてからじゃないと、僕は駄目だと思いますよ」と切り出した。

そして「こういう話をするとね、もちろんその意見も分かるんだけど、特にお金を出して有料配信に加入している人からしたら、自分はそのスポーツがすごい好きだからその…F1はやべえらしいな。フジテレビが放映権取り戻したから、また夜やってくれるのかなって思ったら、有料チャンネルでフジテレビもF1パックはすごい高いみたいな。そういうのが好きで契約した人からしたら、いつまでたっても『ただで見たい』っていう人に対して『いやいや金払えよ、そんなに見たいんだったら』という側に回って、こういう発言をたたく方に回ることもあるんだけど」と一気に語った。

続けて「ちょっと落ち着いてくれと。俺も思うよ。ネットフリックスだろうが、Amazonプライムだろうが、自分の見たいスポーツとかコンテンツにお金を出すことはもう、そういう世の中だろうと思ってるんだけど、割とどうでもいい層がたまたま見るっていうことは割と大事なこと。ついてたなら見ようかはそこそこは大事なことだよ」と持論を展開。さらに「やっぱり、これからW杯もみんなちゃんとサッカー好きな人はお金払って見て、そのコンテンツを楽しんでるからいいと思うけど、やっぱり地上波でもやってないと。駄目だと思う」と主張した。

「たまたまウチの一緒に野球をやってる後輩が、少年野球の指導者が2人いるんだけど。それいい話だなと思ったのが、WBCやるごとに少年野球の子って増えるんだって。だから何年かに1回、すごい層の厚い世代がいる、みたいな話を聞いて」と説明。

「今の段階では、独占はできませんよっていうのをつくらないと。だって、あそこで放映権料が上がった上で独占することによってのプラスなんて、NPBにはないと思う」と推察した。