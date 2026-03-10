すき家、スプーンでほぐれる「炭火焼きほろほろチキンカレー」を発売 - “チーズ”や“おんたまほうれん草”乗せも
牛丼チェーン店「すき家」は3月10日より、「炭火焼きほろほろチキンカレー」を販売している。
「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイルドなカレーと、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかい炭火香るチキンがマッチした至福の味わいを堪能することができる。価格はミニが750円、並盛は850円、大盛が990円、メガが1,250円となっている。
すき家「炭火焼きほろほろチキンカレー」
また、とろ〜りチーズのコクをプラスした「チーズほろほろチキンカレー」(ミニ950円、並盛1,050円、大盛1,190円、メガ1,450円)や、彩り豊かなほうれん草をトッピングした「ほうれん草ほろほろチキンカレー」(ミニ850円、並盛950円、大盛1,090円、メガ1,350円)、おんたまとほうれん草がカレーと相性抜群な「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」(ミニ960円、並盛1,060円、大盛1,200円、メガ1,460円)もラインアップされている。
すき家「チーズほろほろチキンカレー」
すき家「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」
「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイルドなカレーと、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかい炭火香るチキンがマッチした至福の味わいを堪能することができる。価格はミニが750円、並盛は850円、大盛が990円、メガが1,250円となっている。
また、とろ〜りチーズのコクをプラスした「チーズほろほろチキンカレー」(ミニ950円、並盛1,050円、大盛1,190円、メガ1,450円)や、彩り豊かなほうれん草をトッピングした「ほうれん草ほろほろチキンカレー」(ミニ850円、並盛950円、大盛1,090円、メガ1,350円)、おんたまとほうれん草がカレーと相性抜群な「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」(ミニ960円、並盛1,060円、大盛1,200円、メガ1,460円)もラインアップされている。
すき家「チーズほろほろチキンカレー」
すき家「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」