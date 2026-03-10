【Switch】「ゲームボーイアドバンス＆バーチャルボーイ Nintendo Classics」追加3タイトルが本日配信「マリオvs.ドンキーコング」など
任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」加入者向けのコンテンツ「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」および「バーチャルボーイ Nintendo Classics」において、3タイトルの配信を本日3月10日に開始した。
今回、「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」に「マリオvs.ドンキーコング」が、「バーチャルボーイ Nintendo Classics」に「マリオクラッシュ」と「マリオズテニス」の計3タイトルが追加された。
これらは「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで、追加料金なしで遊び放題となる。【バーチャルボーイ Nintendo Classics タイトル・機能紹介】
ゲームボーイアドバンス
マリオvs.ドンキーコング
本作は2004年に発売されたゲームボーイアドバンス用のパズルアクションゲーム。盗まれたミニマリオを取り戻すためドンキーコングを追うマリオ。時間内に鍵を取り、ドンキーコングを追いつめよう。
バーチャルボーイ
マリオクラッシュ
本作は1995年に発売されたバーチャルボーイ用のアクションゲームです。高い塔「クラッシュハウス」の中、細い足場には敵がいっぱい。マリオは上から踏んでこうら状態になったノコノコを投げ、敵にぶつけて倒していく。
マリオズテニス
本作は1995年に発売されたバーチャルボーイ用のスポーツゲーム。コートを縦横無尽に走り回るマリオと仲間たち。ボールが頭上を越えたときなど、思わず振り向きたくなる臨場感。まるで本当のテニスをプレイしているかのようなバーチャル感覚を体験できる。
(C) Nintendo
(C) 1995 Nintendo
(C) 2004 Nintendo Developed by Nintendo Software Technology Corporation