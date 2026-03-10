通貨オプション ボラティリティー ドル円 1週間8％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.78 8.36 7.89 8.71
1MO 9.30 7.21 8.39 8.00
3MO 9.40 6.90 8.57 7.84
6MO 9.54 6.93 8.74 7.94
9MO 9.66 7.03 8.87 8.05
1YR 9.59 7.04 8.90 8.06
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.79 11.34 8.61
1MO 9.16 10.46 8.14
3MO 9.33 10.09 7.95
6MO 9.53 10.06 8.00
9MO 9.64 10.14 8.10
1YR 9.65 10.07 8.06
東京時間10:33現在 参考値
リスク警戒の後退もあって短期ボラは全般に下げが目立つ。
