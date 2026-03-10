　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.78　8.36　7.89　8.71
1MO　9.30　7.21　8.39　8.00
3MO　9.40　6.90　8.57　7.84
6MO　9.54　6.93　8.74　7.94
9MO　9.66　7.03　8.87　8.05
1YR　9.59　7.04　8.90　8.06

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.79　11.34　8.61
1MO　9.16　10.46　8.14
3MO　9.33　10.09　7.95
6MO　9.53　10.06　8.00
9MO　9.64　10.14　8.10
1YR　9.65　10.07　8.06
東京時間10:33現在　参考値

リスク警戒の後退もあって短期ボラは全般に下げが目立つ。