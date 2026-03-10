【前後編の前編／後編を読む】妻を子宮がんで失って3年 「不倫じゃないのに…」51歳夫が再婚を考えた相手を娘たちが“拒否”するワケ

パートナーと離別もしくは死別したあと、生き残った人が自分の人生を生き抜くために再度、パートナーを求めることは珍しくない。ただ、大人になっているとはいえ、子どもたちの反対を押し切るほどの勇気は出ない。婚姻届を出さずに同居すればいいという話ではない。

妻との間に大きな確執があり、それを乗り越えられないままに妻を見送った男性がいる。百川康太さん（51歳・仮名＝以下同）は、「再婚を考えているんですが、思った以上に娘たちの反対、拒否感が強くて」と困惑している。その相手との過程を知った娘たちからは「パパ最低」という言葉もぶつけられた。

次女の出生に疑問。妻にも長女にも、そして自分にも似ていない――

「確かに妻が生きている間に、心の中で他の女性を思ったのは認めます。でも、実はそれ以前に妻には大きな秘密があった。僕はそれをなかったこととして生きてきたけど、本当なら妻をなじりたかったし責めたかった。妻のことは本当に好きだったし、今でも嫌いにはなれません」

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

泣く泣く仕事を辞めた妻

康太さんが妻の美千惠さんと結婚したのは27歳になる直前だった。就職して4年、結婚はまだ早いと周りには言われたが、「学生時代からつきあっていたから、すでにお互いをよくわかっていた」ため、早く結婚して早く子どもをつくり、老後は余力があるうちにふたりで楽しく暮らそうとふたりで話し合っていた。

28歳で長女、31歳のときに次女が生まれた。妻は次女が生まれた段階で退職、その後は家庭を大事にしながらパートで働いて生計を助けてくれた。

「たぶん、美千惠は本当なら共働きでいきたかったんだと思います。ただ、僕らはふたりとも地方出身で手伝ってくれる親戚もいなかった。住んでいる地域はまだ保育園も充実していませんでしたから、どうにもならなかったんですよね。妻も内心は泣く泣く決断したんだと思う。『美千惠にだけ大きな決断をさせてすまない』と言いました。彼女は『そう言ってくれるだけで救われるわ』と笑顔を見せた。昨日のことのように思い出せます」

康太さん自身もできるだけのことはしたつもりだ。残業をせず、仕事を持ち帰ったこともよくある。週末の接待ゴルフもやめて家庭にいようとしたが、「こうなったらあなたの出世だけが頼りかも。私の分まで働いてのし上がって」と妻に冗談まじりに言われて、そういう考え方もあるのかと感心したという。

「妻は決まり切ったことを嫌う人間でした。常識的な生き方はつまらない、私は組織からはずれてしまったけど、いつか自分のやりたいことを見つけて生涯かけてがんばるから、あなたは組織でがんばってと言われていました。だから妻の望むようにがんばりましたよ。上司におべっか使って、もちろん仕事も必死にがんばって、さらに宴会部長をやってのし上がりました」

康太さんは笑いながらそう言った。会社組織の中では、まじめに仕事をこなすだけでは「のし上がる」ことはできないのだろう。誰かに引き上げてもらうチャンスと、その誰かが誰なのか政治的な計算も必要となるのかもしれない。

「35歳のときに営業部長代理になりました。決して大企業とはいえない組織だけど、そこそこ知られた会社、しかも同期の中では最も早い出世でした。ただ、僕は心の底から仕事を楽しいと思っていたわけではありません。組織の中での自分は完全に役として演じていたような気がします。だからこそ、家庭に帰るとホッとしたし、子どもたちの笑顔と美千惠との会話だけが僕を支えてくれていたと思っていました」

次女の出生に疑念を…

ところがある日、ひょんなことから彼は次女の出生に疑念を抱く。次女の耳の形がけっこう変わっていて、妻にも長女にも、そして自分にも似ていなかったのだ。

「僕はその耳の形を見たことがあった。学生時代、美千惠と僕と3人で仲よくしていた海老名というヤツの耳にそっくりだった。耳たぶが大きくて厚く、耳の位置が高めなんです。どう見ても僕と妻の遺伝ではない。耳の形は遺伝が大きいと聞いたことがありました。ずっと気になっていたんだけど、次女が2歳くらいになったときだったかな、『耳の形が、きみにも僕にも似てないね』と言ってみたら、美千惠は明らかに動揺していた」

久しぶりに海老名さんに連絡をとると…

だが康太さんは、それ以上、妻を追求しなかった。言って何になるという思いがあった。代わりに海老名さんに久しぶりに連絡をとった。

「海老名は、誰もが知る大企業で活躍している男でした。僕ら3人、学生時代は本当に仲が良かったんですよ。僕と美千惠はつきあっていたけど、学生ですからそんな甘い恋愛でもなくて対等な友だちみたいな感じだった。海老名も本当は美千惠を好きなのかもしれないと思ってそれとなく聞いてみたこともあるんですが、彼は『オレはおまえたちふたりと一緒にいるのが好きなんだ』と言い張った。そのまま卒業して、それからは3人とも仕事を覚えるのに必死で、会うのは年に1、2回。その後、海老名が若くして海外勤務になって……。僕らの結婚式のとき、海老名は外国にいました。ビデオレターを送って祝福してくれました」

長女が生まれてすぐ、海老名さんは帰国し、遊びに来てくれたこともある。次女が生まれてすぐ、彼はまた海外勤務になったと康太さんは記憶している。だから海老名さんが次女の父親であったとしても、時期的にはおかしくないのだ。

「海老名に会ってよもやま話をして……。でも結局、僕は海老名に美千惠とのことは聞けなかった。彼もまったく屈託なく僕と話していたから、疑念をもつ僕のほうがおかしいのかもしれないと思ったほどです。近いうち遊びにおいでよとは言っておきました」

彼を連れて帰宅、妻の反応は…

そして1ヶ月ほどたったころ、ふたりは再び一緒に食事をし、康太さんは酔った勢いもあってそのまま彼を連れて帰宅した。

「美千惠を驚かせようと思ったんです。その裏には海老名の顔を見たときの美千惠を観察したい気持ちもあった。今さら知って何になると思いながらも、僕自身、どこかで次女の父親が海老名なのではないかという疑いを晴らせていなかった。むしろこだわっていたのかもしれません」

「ただいまー」と賑やかに帰宅すると、美千惠さんがいつもとは違う気配に、玄関に飛び出してきた。そして海老名さんの顔を見るなり固まった。

「『久しぶりだなあ、美千惠』という海老名の声に、美千惠は頷いていましたが、なかなか声が出なかったようでした。リビングに海老名を招き入れると、美千惠はそのままキッチンへ行って酒の用意をしはじめました。次女の泣き声が聞こえたので、僕は子ども部屋に行って……。そのときふたりきりになった海老名と美千惠が何か話したのか、話さなかったのかはわかりません。次女をあやして寝かしつけ、リビングに戻ったときは美千惠はまだキッチンにいて、海老名がひとりで飲んでいました」

おう、悪いな、先にやってたよと海老名さんは言った。康太さんは美千惠さんにも、こっちにおいでよと呼んだ。

「それからはなんてことない世間話と、学生時代の思い出話をしましたね。ただ、僕もけっこう酔っていたようで、気づいたらソファで眠り込んでいました。海老名も眠っていて、ふたりとも毛布をかけていた。寝室を覗いたら美千惠は寝ていました。寝たふりだったかもしれないけど」

妻の様子がなんとなくおかしい

再びソファで眠り込み、早朝に起きると、すでに海老名さんの姿はなかった。「昨夜は楽しかった。ありがとう」とメモに走り書きがあった。次女を海老名さんに会わせたかったのだが、それはかなわなかった。

「それからしばらく、美千惠の様子がなんとなくおかしかった。でも僕もそれ以上、ツッコむ気はなかったし、子どもたちが学校に上がったり美千惠がパートを始めたりと、日常が忙しかったので、一致団結して生活していくしかなかった。ただ、その後も海老名とはときどき会っていました。娘たちの写真を見せたこともある。海老名は20代後半で密かに結婚したらしいんですが、すぐに破局したと告白しました。海外勤務が続いて、妻とはコミュニケーションがとれなかったと」

そんな康太さんと美千惠さんに「試練」が訪れたのは、彼らが40歳のときだった。

＊＊＊

【記事後編】では、康太さんが美千惠さんを見送るまでと、娘たちに反対されているという再婚相手との経緯を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部