歯を磨かない人はいない。そして、それが健康長寿にとっていかに大事かを理解しない者もいない。だが同時に、多くの人はまだ知らないはずだ。「本当の歯磨き」を――。歯ブラシの持ち方から適切な時間まで、高齢期の天国と地獄を分ける歯磨き術を訪問歯科医師の伊東材祐（さいゆう）氏が指南。

＊＊＊

あなたは、自宅を掃除する時はしっかりと目を開けていますか、それとも閉じていますか？

冒頭から妙な質問ですが、当然のことながら、答えは「開けている」でしょう。そもそも目を閉じては、動きにくいことこの上ないですし、どこまで部屋の中が奇麗になったかも分かりません。

では、歯磨きをする時はどうでしょうか。やはり、目を開けて磨いていると思います。しかし、歯科医の立場から言えば、実は、多くの人は“目を閉じたまま”磨いているのに等しい。なぜなら、本当の意味で歯がどこまで磨けたかを確認しながら磨いているわけではないからです。掃除に例えれば、ちゃんと部屋の四隅まで掃除したかを確かめていないのと一緒。つまり、掃除したつもりになっていても、実際にはあちこちに埃が残っている……。

訪問歯科医師の伊東材祐氏

このように、目を閉じたまま掃除するのと同じくらい自分の歯磨きは適当で、実は口の中が“散らかり放題”だとしたらゾッとしませんか？

〈こう問いかけるのは、訪問歯科医師の伊東材祐氏だ。

これまで高齢者施設などで7万回以上の訪問診療を行ってきた伊東氏は、「歯の健康」を失った高齢者を多く目の当たりにしてきた。そして、それが歯にとどまらず「心身全体の健康」をむしばむことにつながる現実にも直面した。すなわち、健康長寿のためにはやはり歯が命である、と。

豊富な訪問診療体験を基に伊東氏が続ける。〉

歯磨きの真の目的とは

介護施設で、高齢者の「一番の楽しみは何か？」という問いに対する回答として最も多いのは、テレビ観賞でも、家族との面会でもなく「食事」です。人は、最後まで「食べる喜び」を望むのです。

しかし現実は厳しい。歯が抜け、ペースト状の柔らかい食事しか味わえず、じめじめした口の中で細菌が増殖して、味を感じる細胞を覆い、おいしさを感じられないのです。

また、糖尿病、誤嚥性肺炎、脳梗塞、心筋梗塞、うつ、肥満、そしてアルツハイマー型認知症……と、多くの病気・症状と、口腔環境の質が関係していることが医学的に明らかになってきています。文字通り、歯が命であり、口腔内を良い環境に保つ重要性が、人生100年時代のいま改めて問われているのです。

そんなことは分かっている。だから毎日ちゃんと歯磨きしているのだ――そう反論される方もいることでしょう。実際、歯磨きを全くしない人はまれでしょうし、朝晩に加え、昼も会社で歯磨きをする人が増えています。しかし、残念ながら、「歯磨きの本質」を理解している人は極めて少ないと感じます。

あなたは、「何のため」に歯磨きをしていますか？ 食べかすを取る、虫歯予防、歯が汚れていると恥ずかしいから、口臭をなくすため、はたまた習慣だから……。さまざまだと思いますが、どれも“正しい目的”とはいえません。歯磨きの本質とは「病原細菌の除去」。具体的には、虫歯菌はもちろん、歯周病菌をも取り除くことなのです。

「本当の歯磨き」とは

歯の健康に関する啓発が進んだこともあってか、例えば高校生が虫歯を有する率は昭和55年度で95.90％であったのに対し、令和6年度では34.70％にまで激減しています。

一方、歯周病は、「人類史上最も感染者数の多い病気」としてギネスブックに認定され、50歳を過ぎると2人に1人は重症化しているとされるほどで、改善されたとは言い難い。歯周病菌は免疫細胞も勝てないほど強力で、プラーク（細菌塊）に入り込み、とりわけ歯と歯茎の間の歯周ポケットで繁殖していきます。しかも虫歯と違い、初期、中期だと、「むず痒い」くらいの自覚症状しかないため、どんどん進行する。歯周病が「サイレント・ディジーズ（静かなる病気）」と呼ばれるゆえんです。

だから、「虫歯がないから私は大丈夫」というのが一番危険なのです。

歯周病が進むと、歯周ポケットがどんどん広がっていき最終的には歯が抜けてしまいます。それだけではなく、ごく簡単に言うと、歯周病とは口腔内で炎症が起きる病気であり、その際に放出される炎症性サイトカインという物質が口腔外にも回って、さまざまな病気を引き起こします。先ほど口腔環境の質と関係があるとして挙げた糖尿病以下の病気は全て、歯周病由来、あるいは歯周病との関連が指摘されています。なお歯周病は、他者からの感染などにより、16歳以降に急激に増える感染症です。

従って、単に食べかすを取ったり、見た目上、歯を奇麗にするのではなく、歯周病菌を含む病原細菌を口腔内から除去することこそが「歯磨きの本質」なのです。この本質を置き去りにした歯磨きは、いわば「子どもの歯磨き」であって、50歳を超えた「中高年の歯磨き」とはいえません。70代、80代、90代になっても、歯周病菌に関係するさまざまな病気の発症リスクを下げ、「食べる喜び＝生きる喜び」を味わい続けるためには、子どもの歯磨きから脱する必要があるのです。

1回10分以上が理想的

では、本質を踏まえた歯磨きとは、具体的にはどんなものなのか？ そもそも、小学生以来、「歯磨きの仕方」を教わったという人はほとんどおらず、アップデートされていないでしょう。以下、中高年にとって必要な「本当の歯磨き」を解説していきたいと思います。

まずは「時間」について。

あなたの1回の歯磨き時間はどれくらいでしょうか。それこそ、子どもの時に教わった「3分」という人もいるかもしれませんが、私が訪問診療した際に聞くと、最も多いのは「1分」です。人には28本歯があり、歯磨き3分だと1本あたりは6.4秒、1分だと2.1秒しか磨けない。これで歯の「掃除」が満足にできるはずがありません。だから私は、1回10分以上を推奨しています。

実際、80代、90代になっても、まるで30代のように美しく歯の健康を保っている人たちは、1回に20分もの時間をかけて磨いている人も珍しくありません。

バス法

次は「歯ブラシの持ち方」について。

多くの人は「グー握り」で磨いているのではないでしょうか。しかし、この握りでは力が入り過ぎて、歯ブラシを細かく動かす操作性にも欠け、歯茎を痛めやすいので、歯ブラシはペンを持つように握る、「ペングリップ」をお勧めします。操作性がよく、細菌塊を効率的に除去できます。

続けて「磨き方」について。

「子どもの歯磨き」では歯ブラシを横に寝かして左右に磨く「横磨き」をする人が多い。しかし、実は歯はカーブしていますし、とりわけ臼歯などは凸凹しているところも多く、横磨きだけでは「歯のカーブ」と「隣の歯との間」の汚れは落とせない。従って、横磨きを基本としつつ、歯ブラシを縦にして、大根や人参の皮をピーラーでむくように動かす「縦磨き」も欠かさないでください。

横磨きと縦磨きで、歯の見えるところの汚れは落とせたとしても、見えないところにはなかなか手が届きません。つまり、歯周ポケットです。年齢が上がるにつれトラブルの元凶となる所です。

ここにたまった細菌塊を取り除くには「バス法」と呼ばれる磨き方が必須です。歯茎に対して歯ブラシを平行に当てるのではなく、45度に傾け、毛先を歯と歯茎の間（歯周ポケット）に差し込むようにして磨く。こうすることで初めて、歯周病菌のたまり場である歯周ポケットもちゃんと磨いたことになります。

バス法だと、歯茎を傷つけてしまうのではないかと恐れる人もいると思います。事実、バス法を試すと歯茎から血が出る人が少なくありません。でも、この血を気にする必要はない。歯周病になると、炎症反応が起きるため歯茎に血液がどんどん送り込まれてきます。そのため、少しの刺激でも出血につながるのですが、その血の中には炎症性物質や歯周病菌が大量に含まれています。いわば「悪い血」であり、むしろ出し切った方がいい。「出血で歯磨きをやめるのは、本末転倒」なのです。

フロス・オア・ダイ

バス法を約2週間続けて悪い血を出し切り、歯周ポケット内の細菌塊を除去すれば、血液凝固作用を阻害する歯周病菌がなくなるため血液が固まりやすくなり、多少の刺激では出血しなくなる。つまり、軽度の歯周病は、自分で治すことができます。

以上が「本当の歯磨き」の正しい時間、歯ブラシの持ち方、磨き方です。

次に大切なのは、歯ブラシ以外の道具です。フロス（糸ようじ）と歯間ブラシがあります。

欧米には「フロス・オア・ダイ」、つまり「フロスをしろ、さもなくば死ね」という言葉があるほど重視されています。フロスや歯間ブラシを、歯と歯の間に差し込むことで、ここにたまった細菌塊や、歯茎にたまった悪い血を除去し、デトックスできるのです。実際、歯周病の進行が止まり、症状が改善する人がたくさんいます。

さらに、総仕上げとして「歯茎磨き」が不可欠です。「歯茎を磨く」なんて、非常識なのでは？ しかし、実際は、歯茎の上には、驚くほどたくさんの細菌が残されているのです。

天国と地獄の分かれ目

問題は、歯茎を歯ブラシで磨くと、歯茎を傷つけてしまうことです。けれども、大量の細菌が歯茎に付着している。この超難問を解決してくれるのが、口腔専用の「スポンジブラシ」（薬局の介護用品売り場などで販売）です。

スポンジなので柔らかく、歯茎を傷つけずに汚れを除去できます。口の奥から手前に、歯茎の上を優しく滑らせ、付着した細菌を除去してください。

これで「本当の歯磨き」は完了です。

とはいえ、横磨き、縦磨き、バス法を経て、フロス、歯間ブラシ、スポンジブラシを使い、10分以上も歯磨きするなんて気が遠くなります。無理だと思うのも当然です。そんな時は、「ながら磨き」がお勧めです。雑誌を読みながら、片付けをしながらなど、何かしながら、歯磨きをすることで、これらのグッズを使う時間を確保できます。

私は、訪問診療の現場で、「先生、ちゃんと歯磨きしてきたのに、なんでこんなにもボロボロになっちゃったんだろうね」という悲しみや嘆きを数え切れないほど聞きました。この天国と地獄の分かれ目は「歯磨きの本質」、すなわち虫歯・歯周病菌を奇麗に除去できたかどうかです。それを確かめる意味で、もう一つだけ実践してほしいことがあります。

細菌を「可視化」

それは、「歯垢染色剤」です。小学生の歯科検診の際、赤いラムネのようなものをかまされた記憶はありませんか？ あの錠剤です。市販の歯垢染色剤を使うと、細菌塊が残っている箇所が赤く染まります。1分しか磨いていない人であれば、間違いなく歯の至る所が赤く染まるはずです。特に、歯周ポケットや歯茎は真っ赤になるでしょう。「本当の歯磨き」を実践しても、初めの頃は必ずどこかが赤く染まります。

こうして歯垢染色剤の助けを得ることで、初めて私たちは自分の歯についた細菌を「可視化」することができるのです。1カ月に1回でも、3カ月に1回でも構わないので、ぜひ歯垢染色剤を使ってみてください。まるで目を閉じて部屋を掃除していたかのように、いかに自分が“いい加減”に歯磨きをしていたかを実感することでしょう。

この赤く染まった歯を見るとがくぜんとします。なぜなら、赤く着色した細菌塊1グラムに1000億個以上の細菌が含まれるから。密度では、大便よりも汚い。悪臭の原因になるだけでなく、体に悪いばかりか、心にも良くありません。こんな細菌塊をつけたままでは気持ち悪い。逆に言えば、赤く染めることで、奇麗にせずにはいられないし、目で見ながら、赤く染まった細菌を根こそぎ除去できる実益もあります。これで糖尿病や認知症などさまざまな病気も遠ざけられます。

歯を大切にする意志、覚悟。それこそが自分の「命」を大事にすることだと私は考えています。

伊東材祐（いとうさいゆう）

訪問歯科医師。大学病院でオーラルリハビリテーションなどの先進医療の研鑽を積み、その後、在宅医療専門の歯科医院を開設。これまでに7万回以上の訪問診療を行ってきた。歯の大切さを広めるため、口腔ケアセミナーの講師なども数多く務め、『おとなの歯磨き』の著書がある。

