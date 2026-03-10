【全2回（前編／後編）の後編】

「人はキスをするときに頭を右に傾ける」、そんなバイアス（傾向）の存在が海外の研究でわかってきた。挨拶の代わりにキスをする習慣がない日本人の場合でも、同じような傾向があるのか。その研究に手をつけたのが、法政大学文学部心理学科の越智啓太教授率いる研究室だった。

【写真を見る】クマちゃんセーターで「キス」について語る教授

強い右側バイアス

欧米ならば街中でキスをする人も珍しくない。そのため研究対象に事欠かないが、日本の場合、公共の場でキスする人は少ないので観察しようもない。そこで越智教授がとったのは、大学生や社会人165人に自らがキスしたシーンを思い浮かべてもらい、対面調査で聞き取るという方法だった（論文は2024年88巻の『法政大学文学部紀要』に収録）。

「人はキスをするときに頭を右に傾けることが多い」と言うが……

「恋人とキスする場合」「親しい家族とキスする場合」「久しぶりに恋人と会ってハグする場合」。被験者にはそれぞれのシーンで、頭が「右」「左」「正面」のいずれかの位置にあるかを回答してもらう。また、同時に利き手についても調査した。

結論から言えば、日本人の場合も西欧諸国の先行研究と同様に、恋人同士のキスにおいては、かなり強い右側バイアス（キスをするときに顔を右に傾けるバイアス）が生じることがわかった。比率は、右73.9％、正面5.5％、左20.5％である。つまり、約7割の男女が右に頭を傾ける。家族とのキスでは右側バイアスはほぼ消滅、ハグにおける右側バイアスは弱かった。

また、利き手との関連については、少なくとも利き手の要因のみによってバイアスを説明できるほどの相関性はこの調査では見いだされなかったという。

映画のキスシーンでも

他に、これまでのところ、越智教授の研究で以下のような内容が分かってきている。

国内外のドラマや映画のキスシーンを調査したところ、明らかに右側バイアスが生じていることが分かった。ただし、キスシーンが描かれる際、なぜバイアスが生じるかは不明。（参照：『法政大学文学部紀要』2024年89巻）

また、右側バイアスがかかるのは、人の顔の左半分（左顔）のほうが魅力的だからという仮説があるが、それについても越智教授は論文で発表している。

日本の女性アイドルグラビア雑誌の表紙に使用されたアイドル写真を分析したところ、顔の左側が写っていることが多く、左顔に偏るバイアスがあることがわかった。左顔が魅力的なのは右顔よりも感情表出が豊かだという説があるが、それを裏付けるような検証結果は出なかった。（参照：『法政大学文学部紀要』2025年90巻）

時代の違いもあるのではないか

論文にはなっていない研究だが、越智教授の研究室で検証された内容の一例を、教授にあげてもらうと、

「ある大学院生の研究ですが――。男女が並んで歩く時に、男の人が女の人の右側を歩くことが多いと言われています。これは進化の観点から見ると、男性は右手が空いていたほうが戦いやすかったからです。男性が自分の左側にいる女性にキスをしようとすると、頭を右に傾けることになる。そういう仮説を立てて、実際に町に出て、男女のカップルがどのような位置関係で歩いているかを観察する。また曲の歌詞に『あなたのいない右側に』といったフレーズがあったりします。そこで歌詞データベースを使って恋愛ソングを解析。時代ごとに男女が左右どちらを歩いていたかを検証して、キスをするときの頭の傾きとの関連を調べています」

キスを顔だけでするものではない。キスをするときに腕は相手の肩を抱いているのか、腰を抱いているのかによっても、キスする時の顔の傾け方に影響が出るかもしれない。そういったことも研究されているという。

「キスをするときの動作に関する研究は世界的にもまだないので、うちの大学院生の研究では、実際にカップルにキスしてもらってデータを集めています。その際、心拍計なども使って、カップルのさまざまなデータも一緒に取っています」（同）

まだまだ解明されていないことも多いのだ。

「現代の日本では横書きは左から右へと書きますが、戦前は右から左へと書くこともあった。運動プログラミング仮説（欧米では左から右へ言語を書くので、頭が右へ傾きやすくなり、逆に右から左へと書くアラビア語などを使う人々は頭が左へ傾きやすくなるという仮説）に従えば、現在と昔とで違いがあってもいいはずです。実際のところどうなのか。そもそも、戦前の恋人同士がどのようにキスをしていたのかは、史料が少なくなかなかわからない」（同）

春画の“口吸い”

時代ごとのキスの仕方の違いといえば、日本には春画がある。江戸時代のキスについて研究する際の参考になりそうなものだが――。

「江戸時代には“口吸い”という言葉がありました。春画にもキスシーンがあるのですが、どうもキスの位置づけが西洋とは違うみたいなんです。普通の庶民が『愛している』という気持ちを表現するためにキスすることはなかった可能性があります。法政大学には日本史や文学を研究している先生方もいるので、そのあたりのことも協力してもらいながら研究してみるのはどうかなと思っています」（同）

では、越智教授自身は「右に傾ける」原因について、どの説を支持しているのか。

「私は進化論的なメカニズムの考え方を取り入れた仮説に説得力があると思っています。この仮説であれば、絵やポートレート写真でもなぜ左向きの人物が多いのかなど、いろんなことが説明できます。

こうした研究を学会で発表すると、やはり無茶苦茶ウケるんです。帰りがけには皆さん、この話題になる。いろいろと議論になって、いろんな分野の人がああだこうだと言い合えるのが、学問の醍醐味です。重箱の隅をつつく研究では、こうはいきませんから」

2025年10月には一般向けの科学イベントでも研究成果を発表して好評を得た。

「まだまだ詰め切れていない研究課題も多い。あと1，2年は研究室のみんなで検討してくつもりです。心理学ばかりではなく、進化学や動物行動学、それに歴史学や文学など、いろんな知見や研究を集めて、キス問題に決着をつけたいですね」（同）

まさに、たかがキス、されどキス。その研究は奥深い。前編【“キスの中身”でも違いが… 人がキスをするとき「頭を右に傾ける」ワケ】では、海外の学者による仮説を紹介している。

デイリー新潮編集部