松屋、人気メニューの順次終売を発表「嘘だろ…………」「週末食べといてよかった…」
松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」の公式Xが9日、人気メニューが今週末を目処に順次終売となることを発表した。
【写真】こちらももうすぐ終了！「ちいかわ」とコラボの“鬼辛カレー”
今回告知されたのは、「プルコギ定食」「牛焼肉ピリ辛炒め定食」の2種類。「最後にもう一度！って方は、ぜひ早めに松屋へお越しください。お待ちしております」と呼びかけている。
SNSでは「好きだったのに」「ピリ辛炒めはよく食べてたなあ。最後にどっちも食べておこうかな」「うまトマハンバーグが入ってなくてよかった。。」「な、なんだってー!?週末食べといてよかった…これは新メニューフラグか？」「嘘だろ…………」「この間初めて食べたらめちゃくちゃ美味くて定期的に食べたいと思ってたから残念…」「え〜プルコギ美味しかったのに〜」「お気に入りメニューだったのに、、、ピリ辛炒め」「ちいかわカレーの方か思てた。。」などの声が上がっている。
