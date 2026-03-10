「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 ごみの分別のお願い「スプレー缶とライターが入っていて、ぬいぐるみのように燃えやすいものが入っていると清掃車火災の原因になります」【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは、「引っ越しシーズンになると可燃ごみと不燃ごみをまとめてひとつの袋に入れる方が増えます」と投稿。





続けて「大変だとは思いますが、スプレー缶とライターが入っていて、ぬいぐるみのように燃えやすいものが入っていると清掃車火災の原因になりますので、分別してくれると助かります！」と呼びかけました。









滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。









※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】