カウリス反発、飯田信用金庫が「Ｇｒｉｄ Ｄａｔａ ＫＹＣ」を用いた実証実験開始 カウリス反発、飯田信用金庫が「Ｇｒｉｄ Ｄａｔａ ＫＹＣ」を用いた実証実験開始

リンクをコピーする みんなの感想は？

カウリス<153A.T>が反発している。同社は９日取引終了後、飯田信用金庫（長野県飯田市）が「Ｇｒｉｄ Ｄａｔａ ＫＹＣ」を用いた継続的顧客管理業務の効率化及び高度化に向けた実証実験を開始したことを明らかにしており、これが株価を刺激しているようだ。



Ｇｒｉｄ Ｄａｔａ ＫＹＣは、カウリスが全国の一般送配電事業者と提携し、約８０００万世帯の電力契約情報を活用して顧客の居住実態を確認するサービス。今回の実証実験では、飯田信用金庫が保有する顧客情報の一部に対し、Ｇｒｉｄ Ｄａｔａ ＫＹＣを通じて全国の一般送配電事業者が保有する電力契約情報（託送契約の有無など）と照合するという。



出所：MINKABU PRESS