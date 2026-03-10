特別養護老人ホーム（特養）の入所条件とは？入所に時間がかかる理由や対処法も解説

手厚いケアが低料金で受けられる特別養護老人ホーム（特養）は、介護が必要な家族を持つ方にとって心強い選択肢の一つです。しかし、「要介護3以上でないと申し込めないのか」「何百人も待機していると聞いたけれど本当か」といった不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では特別養護老人ホームの入所条件について以下の点を中心に紹介します。

特別養護老人ホーム（特養）とは

特別養護老人ホーム（特養）が入所しにくい理由

特別養護老人ホーム（特養）に入所できないときの対処法

特別養護老人ホームの入所条件について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

特別養護老人ホーム（特養）の入所条件

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

特別養護老人ホームはどのような介護保険施設ですか？

特別養護老人ホーム（特養）は、在宅での生活が難しくなった要介護状態の高齢の方が入居できる、公的な介護保険施設です。介護保険制度上では介護老人福祉施設と位置づけられており、社会福祉法人や自治体が主に運営しています。

24時間体制で介護職員が常駐し、食事や入浴、排泄などの日常生活の介護に加え、機能訓練やレクリエーションなども提供されます。公的施設のため民間施設よりも利用料が抑えられている点が特徴です。

一方で、入居希望者が集中しており、要介護度などの条件を満たしていても待機が必要となる場合があります。また、定員29名以下の施設は地域密着型とされ、家庭的な環境での生活が重視されています。

特別養護老人ホームはどのような方が利用できますか？

特別養護老人ホーム（特養）は、在宅での生活が難しく、継続的な介護が必要な高齢の方を対象とした施設です。入居できる方は、介護保険の要介護認定や年齢、健康状態などをもとに判断されます。主な入居条件は以下のとおりです。

・65歳以上で要介護3以上の認定を受けている方

・40～64歳で、特定疾病が認められ、要介護3以上の方

・在宅介護が困難と判断され、特例として認められた要介護1～2の方

特養では、寝たきりなど要介護度が重い状態の方も受け入れていますが、看護師の24時間常駐は義務付けられていません。そのため、常時医療的ケアが必要な場合や、感染症などにより集団生活が難しいと判断される場合は、入居が制限されることがあります。

入居可否は、これらの条件を総合的に考慮して判断されます。

要介護1や要介護2でも特別養護老人ホームに入居できますか？

特別養護老人ホーム（特養）の入居条件は原則として要介護3以上ですが、特例的入所として要介護1・2でも認められる場合があります。ただし、市区町村が“やむを得ない事情がある”と判断したケースに限られます。主な該当例は次のとおりです。

・認知症により徘徊や暴力、自傷などがあり、在宅生活が著しく困難である

・知的障害や精神障害により意思疎通が難しく、日常生活に大きな支障がある

・虐待やネグレクトの恐れがあり、心身の安全が確保できない

・独居で支援がなく、同居家族も高齢ないし病気などで介護ができない

入居の可否や順番は、施設ごとの入所判定委員会で緊急性や介護状況を総合的に評価して決まります。軽度の認知症など、在宅サービスで対応可能な場合は認められにくい点に注意が必要です。

入所の優先順位はどのように決まりますか？

特別養護老人ホームの入所は、申込順ではなく、入所判定基準に基づく優先順位によって決まります。施設では定期的に判定会議が開かれ、申込者一人ひとりの状況を点数化し、総合的に評価します。主な評価項目は次のとおりです。

・要介護度：要介護1～5を段階的に評価

・介護者の状況：介護者の有無、介護の困難さ

・個別事情：居宅サービスの利用状況、介護期間、住環境など

これらを合算し、点数の高い方から入所の順番が決まります。要介護度が高いほど優先度は上がりますが、それだけで決まるわけではありません。

判定方法や会議の頻度は自治体や施設ごとに異なるため、事前の確認が大切です。

特別養護老人ホームの入所までに時間がかかる理由

申し込みから入所までの一般的な流れを教えてください

特別養護老人ホームへの入所は、主に以下の手順で進められます。

①問い合わせや資料請求、見学

希望する施設に問い合わせ、資料請求を行い、見学の予約をします。

②必要書類の提出

見学後、施設に必要書類を提出します。提出後、入所待機者リストに登録されます。

③審査

地域ごとの審査基準に基づき、入所可否が判断されます。この際、要介護度だけでなく、在宅介護の困難さ、介護者の状況、認知症の程度、緊急性などを考慮したポイント制により、総合的な評価が行われます。

④優先順位通知

入所の優先順位が通知され、順番待ちが始まります。

⑤面談

優先順位が上がると、面談が行われます。健康状態や生活習慣をヒアリングされます。

⑥契約手続き

入所が決定したら契約書に署名し、必要書類を提出します。

⑦入所

契約後、入所予定日が調整され、正式に入所が始まります。

地域や施設によって入所までの期間に差が出るのはなぜですか？

特別養護老人ホームの入所待機期間は、地域や施設によって異なります。平均2～3年程度といわれますが、あくまで目安にすぎません。差が生じる主な理由は次のとおりです。

①申込者数の違い

特養は費用負担が抑えられており、終身利用もできるため、都市部を中心に申し込みが集中しやすい傾向があります。

②施設の受け入れ体制

人手不足や職員の離職により、定員に空きがあっても受け入れが進まない場合があります。

③地域ごとの供給状況

高齢の方の数に対して施設整備が追いついていない地域では、待機期間が長期化しやすくなります。

優先順位の付け方や判定方法は施設ごとに異なります。正確な状況は、自治体の地域包括支援センターや各施設に確認しましょう。

条件を満たしていても入居できない理由を教えてください

特別養護老人ホーム（特養）への入居が条件を満たしているにも関わらず難しい理由は、いくつかの要因があります。

①施設の混雑状況

特養は公的施設で費用が安いため、利用希望者が増加しています。なかでも都市部では入居希望者が集中しており、空きがない状況が見られます。郊外では施設数が増えているものの、都市部では依然として待機者が多い傾向にあるため、入居が難しい状況が続いています。

②施設の種類と入居形態

新しく建設される特養は、個室のユニット型タイプであり、従来の多床室が減少しているといわれています。個室は利用料金が割高であるため、費用の負担が大きくなり、入居が難しくなるケースもあります。

このように、条件を満たしていても、地域差や施設の供給状況により入居が難しい場合があります。

特別養護老人ホームに空きがない場合の対処法

特別養護老人ホーム以外にはどのような選択肢がありますか？

特別養護老人ホーム以外にも、以下のような施設があります。介護が必要な方から自立した生活を送りたい方まで、ニーズに応じて選択しましょう。

①介護付き有料老人ホーム

主に24時間体制で介護が提供される施設です。要介護度に応じて、身の回りの世話やリハビリが受けられます。

②住宅型有料老人ホーム

自立から要介護の方まで入居できる施設で、介護が必要な場合は外部の介護サービスを利用します。

③サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）

バリアフリー設計の住まいで、安否確認や生活相談が提供される施設です。自立した生活を支援し、柔軟な生活が送りやすいとされています。

④グループホーム

認知症の方が少人数で共同生活を送る施設です。日常生活を自身で行いながら、専門職員がサポートします。要支援2以上の方が対象です。

⑤介護老人保健施設（老健）

リハビリと医療ケアが中心の施設で、在宅復帰を目指す方におすすめです。

これらの施設は、生活支援から医療的ケアまで対応しており、入居条件や費用が異なります。各施設の特徴に合わせて、ニーズに応じた施設を選ぶことが重要です。

入所を希望している間にできることはありますか？

特別養護老人ホーム（特養）への入所まで待機が必要な場合は、以下の方法を試してみましょう。

①複数の施設に登録する

特養は複数登録できるため、複数の施設に申し込むことで、入所のチャンスを増やせる可能性があります。なかでも、都市部など競争が激しい地域は、複数登録によって効果が期待できます。

②ユニット型特養を検討する

ユニット型特養は、個室やパーティションでプライバシーが確保されており、新しい施設に空きが見つかりやすいとされています。費用が高くなる場合もありますが、入所を狙うには有効な選択肢です。

③介護サービスを積極的に利用する

ショートステイやデイサービスなどを利用することで、介護の負担を軽減し、施設側に自宅での介護が大変であることをアピールできる可能性があります。

④介護度や緊急度を綿密に報告する

入居希望中に介護度が悪化した場合や緊急性が高まった場合は、すぐに施設に報告しましょう。優先順位が上がる可能性があります。

編集部まとめ

ここまで特別養護老人ホームの入所条件についてお伝えしてきました。特別養護老人ホームの入所条件の要点をまとめると以下のとおりです。

特別養護老人ホーム（特養）は、要介護状態の高齢の方が入所できる公的な介護施設で、低料金で利用でき、生活全般のサポートが受けられる

特養は費用が抑えられている点が魅力で、施設の空きが少ない一方で需要が高く、なかでも都市部では入所希望者が集中しているため、長期間の待機が必要である

特養に入所できない場合、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）、グループホームなど、ほかの施設を検討するほか、ショートステイやデイサービスを活用すれば、介護負担の軽減につながる

特別養護老人ホームの入所には時間がかかることもありますが、ほかの施設の選択肢を活用し、介護サービスを積極的に利用することで、よりスムーズに生活を支える方法を見付けることにもつながります。情報を集め、それぞれに合った選択をしましょう。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

特別養護老人ホーム（特養）とは｜公益財団法人 長寿科学振興財団

介護保険施設について｜厚生労働省

特別養護老人ホームの入所申込者の状況（令和４年度調査）｜厚生労働省