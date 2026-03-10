開催：2026.3.10

会場：ローンデポ・パーク

結果：[ニカラグア] 0 - 4 [ベネズエラ]

WBCの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでニカラグアとベネズエラが対戦した。

ニカラグアの先発投手はＤ・ベルムデス、対するベネズエラの先発投手はＹ・ゴメスで試合は開始した。

1回表、2番 Ｊ・チョウリオ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでベネズエラ得点 NCA 0-1 VEN

3回表、1番 Ｒ・アクーニャＪｒ． 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでベネズエラ得点 NCA 0-2 VEN

5回表、1番 Ｒ・アクーニャＪｒ． 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 NCA 0-3 VEN

6回表、6番 Ｗ・アブレイユ 初球を打ってライトへの犠牲フライでベネズエラ得点 NCA 0-4 VEN

試合は0対4でベネズエラの勝利となった。

この試合の勝ち投手はベネズエラのＹ・ゴメスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はニカラグアのＤ・ベルムデスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-10 10:44:12 更新