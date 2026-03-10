株式会社ケンコー・トキナーは、スリックブランドのトラベル三脚「ROVER c」を3月13日（金）に発売する。

パイプ径25mmの5段カーボンを採用した中型タイプのトラベル三脚。携行時に脚を180°反転させることでコンパクトにできる。三脚本体にはアルミ削り出しパーツを採用するほか、肉抜き加工による軽量化を図っている。

脚の伸縮には大型ゴムローレットナットを採用。空転防止パイプにより、スムーズな伸縮を可能としている。

脚の1本を取り外してエレベーターパイプと接続することで、一脚としても使用できる。

セット販売用として企画された自由雲台は、アルカスイス互換形状のクイックシューを採用。比較的大きなボール固定ノブを備え、ベース部には水平パンの独立回転機構を搭載。水平確認用の1軸水準器に加え、縦位置での水平確認用にシューのクランプノブにも水準器を装備した。

スリックブランドでは、脚部の反転に対応したトラベル三脚として「エアリー」シリーズを展開しているが、「エアリー」はパイプ径が20mmと軽量性を重視。本製品は25mmと太く、また一脚として使用できるという点に違いがある。

全高：1,575mm エレベーター下げ全高：1,230mm 地上最低高：375mm エレベータースライド幅：345mm 縮長：370mm パイプ径：最大25mm 段数：5段 カメラ台のサイズ：44×39mm 最大搭載質量：5kg（脚最大荷重：13kg） 重量：1,510g 価格：5万1,150円