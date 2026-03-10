【NBA試合速報】2026年3月10日（火） クリーブランド・キャバリアーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
クリーブランド・キャバリアーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
日付：2026年3月10日（火）
開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）
最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 115 - 101 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。
第1クォーターはクリーブランド・キャバリアーズがリードし26-20で終了する。
第2クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び56-44で終了する。
第3クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び87-66で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び115-101で終了する。
試合はクリーブランド・キャバリアーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-10 10:45:05 更新