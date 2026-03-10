クリーブランド・キャバリアーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年3月10日（火）

開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）

最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 115 - 101 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。

第1クォーターはクリーブランド・キャバリアーズがリードし26-20で終了する。

第2クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び56-44で終了する。

第3クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び87-66で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び115-101で終了する。

試合はクリーブランド・キャバリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-10 10:45:05 更新