韓国代表、17年ぶりWBC8強「東京の奇跡」　3大会連続早期敗退の屈辱を払拭、悲願のマイアミ行き

韓国代表がWBCで17年ぶりの準々決勝進出を決め、悲願のマイアミ行きのチャーター機へ乗ることになった。

【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ

韓国は3月9日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC最終戦のオーストラリア戦で7-2の劇的な勝利を収めた。

これで韓国は2勝2敗をマークし、オーストラリア、台湾を抑えて劇的に準々決勝進出のチケットを手にした。「5点差以上かつ2失点以下で勝利」という絶望的な条件を成し遂げ、マイアミ行きのチャーター機搭乗に成功した。

韓国が進出条件を達成する確率は極めて低かった。大会期間中に8本の被本塁打を記録した不甲斐ない投手陣、そしてオーストラリアの強力打線を考慮すれば、韓国の準々決勝進出は奇跡が起きてこそ可能だった。

マイアミ行きを掴んだ「東京の奇跡」

ところが、選手たち自ら奇跡を成し遂げた。2回にムン・ボギョンの先制2ラン、3回にイ・ジョンフとムン・ボギョンの適時二塁打2発、5回にムン・ボギョンの適時打で5-0と点差を広げた。5点差の条件はひとまず成立させた。

もちろん、オーストラリアの反撃も激しかった。5回裏にロビー・グレンディニングにソロ本塁打を許して点差が縮まったが、6回表にキム・ドヨンの右前適時打で6-1とした。

ただ、この時点で韓国としては「あと1点」が遠かった。8回表、先頭打者の代打シェイ・ウィットコムが二塁打で出塁し、決定的な7点目を得るチャンスを掴んだかに見えた。しかし、後続のキム・ジュウォンがバントを失敗するなど進塁打が出ず、追加点に失敗した。

その結果、残酷な代償が待っていた。8回裏に登板したキム・テギョンがトラビス・バザーナに適時打を浴びて6-2となった。以降も一死一、二塁のピンチが続いた。ただ、キム・テギョンに代わって登板したチョ・ビョンヒョンが絶体絶命のピンチを追加失点なく切り抜け、9回表へ繋いだ。9回表に打線が点を取れなければ、韓国はその時点で脱落が決まる状況だった。

ここで再び幸運と奇跡が訪れた。先頭打者キム・ドヨンが四球で出塁すると、イ・ジョンフのゴロが投手のグラブに当たり、その後オーストラリアの遊撃手ジャリッド・デールの送球ミスもあり、一死一、三塁の好機となる。そして、アン・ヒョンミンの犠飛で代走パク・ヘミンが生還し、決定的な7点目を得た。最後はチョ・ビョンヒョンが9回裏を無失点で凌ぎ、韓国が17年ぶりのWBC1次ラウンド通過を果たした。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

2013年、2017年、2023年と3大会連続で1次ラウンド敗退が続いた屈辱と惨事をようやく払拭した。プール成績は2勝2敗と決して満足のいく結果ではないが、何はともあれ1次目標を達成し、より高いレベルの選手たちと競える機会が与えられた。

「準々決勝が行われるマイアミ行きの飛行機に乗る」という意味で、選手自ら考案した“飛行機ポーズ”が現実になった韓国の選手たちはWBC組織委員会が用意したチャーター機に乗り、準々決勝が開かれるマイアミへと発つ。

韓国は10日の丸一日はオフとし、喜びの余韻に浸る。そして10日の夜からアメリカへの出発準備を始め、11日午前0時頃、羽田空港からチャーター機に乗ってマイアミへ向かう。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

準々決勝進出を先に決めた日本は、10日のチェコとの最終戦を終え、11日午前0時を過ぎて、韓国とは異なる日程でマイアミ行きのチャーター機に乗る。

韓国は来る3月14日（日本時間）、プールDの1位とマイアミのローンデポ・パークで準々決勝を行う。プールDはドミニカ共和国、あるいはベネズエラが突破の可能性が高く、いずれも強力な相手であることは間違いない。

「東京の奇跡」を演出した韓国は、準々決勝で「マイアミの奇跡」を成し遂げるために再び準備を進める。

（記事提供＝OSEN）