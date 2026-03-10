10日11時現在の日経平均株価は前日比1877.03円（3.56％）高の5万4605.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1501、値下がりは79、変わらずは10と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を411.80円押し上げている。次いで東エレク <8035>が149.41円、ファストリ <9983>が101.88円、ＳＢＧ <9984>が87.44円、フジクラ <5803>が64.68円と続く。



マイナス寄与度は5.25円の押し下げでローム <6963>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が3.38円、ベイカレント <6532>が2.47円、トレンド <4704>が2.34円、ＯＬＣ <4661>が1.44円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、機械、ガラス・土石、電気機器、卸売、銀行と続いている。



※11時0分15秒時点



