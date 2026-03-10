人気脚本家イム・ソンハンが手掛ける医療スリラー 韓国ドラマ『ドクターシン -欲望の解剖-』U-NEXTで配信決定
俳優のチョン・イチャンが出演する韓国ドラマ『ドクターシン -欲望の解剖-』が、14日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信（毎週土・日曜 深0：00〜）されることが決定した。
【写真】リョウン主演作『BLOODY FLOWER』も配信中
本作は、神の領域に挑む天才外科医と、不慮の事故で脳に損傷を負い、心を失っていく女性の姿を描いた医療スリラードラマ。
天才的な腕を持つ脳神経外科医シン・ジュシンを務めるのは、期待の新星チョン・イチャン。財力と名声のすべてを兼ね備えた完璧な男を熱演する。
そして、ジュシンの愛する人気絶頂のトップ女優モモを務めるのは、本作が演技初挑戦となる注目の新人、ペク・ソラ。ジュシンとの結婚を目前に控えたモモが、事故で脳に致命的な負傷を負うところから、物語は大きく動き出す。
肉体は助かったものの、かつての「心」を失ってしまったモモ。愛する者の過酷な現実に、天才外科医ジュシンが下す選択とは。さらに、2人を取り巻く人々も次第に欲望を露わにしていく。脚本を『天女ドリアン 〜時を超える愛〜』など、独特な世界観を描き、多くの視聴者を虜にしてきたイム・ソンハンが務めることで、話題を集める本作。人気脚本家が綴る、一瞬たりとも目が離せない医療スリラーに注目だ。
■スタッフ
監督：イ・スンフン
脚本：イム・ソンハン
■キャスト
チョン・イチャン、ペク・ソラ、アン・ウヨン、チュ・セビン ほか
