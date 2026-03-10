「妊娠高血圧腎症」という過酷な病を乗り越え、5人の兄姉が待つ家へ帰るため、懸命に命を繋いだ優愛ちゃん。誕生から2か月、ついに初めて抱っこした瞬間を振り返り、スタジオが感動に包まれた。

【映像】512グラムで生まれた四女を抱っこする妻

2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや結婚生活の秘話を語るトークバラエティである。

妻は妊娠25週の時、重度の「妊娠高血圧腎症」を発症した。「腎臓が悪くなっちゃってて、血圧が上がっちゃって25週で緊急入院。そのまま緊急帝王切開で、予定日より3ヶ月早く出産しました」と、妻は当時の緊迫した状況を語る。

512グラムで誕生した優愛ちゃんの姿は「本当に手のひらに乗るくらい」のサイズで、全身が管に繋がれていたという。その後、NICU（新生児集中治療室）でようやく許可が出て、妻が優愛ちゃんを抱っこする感動の映像が公開された。バツ2を経験し、14歳下の夫と共に多くの試練を背負ってきた妻は、「重さは軽いですけど、もう2ヶ月間生きててくれてありがとうですね」と、万感の思いで語った。

夫が初めて抱っこできたのはそのさらに1ヶ月後だったが、「僕が『パパだよ』ってつんつんパパだよってしたら、もう微妙にこう手足を動かしてくれてて。この子を一生懸命育てないといけないなって思いましたね」と、父としての覚悟を新たにした瞬間を噛みしめるように語った。