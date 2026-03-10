岸本加世子、“実父”と“育ての父”2人の介護を通して感じたこと 『徹子の部屋』で語る
俳優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】65歳も元気な笑顔を見せる岸本加世子
16歳でデビューし、来年50周年を迎える岸本。母は36年前に他界したが、静岡弁が達者だった母が恋しく、年々、故郷・静岡への愛が強まっているという。静岡おでん、浜名湖産のカキなど季節の食材を求め頻繁に通っているそうだが、中でも一番好きなのはマグロ。静岡という土地柄はもちろん、実父がマグロ船の船員だった影響もあると話す。
岸本には実の父と、母の再婚相手となった育ての父がいる。現在、育ての父の介護をしているが、その前には実の父の介護も経験。しかも、育ての父が実父の介護を一緒に手伝ってくれていたと明かす。2人の父の介護を通し感じたことを語る。亡き西田敏行さんとの秘話も明かす。
