先進７か国（Ｇ７）の財務相は９日夜（日本時間）、米国とイスラエルによるイラン攻撃に伴う原油価格の高騰を受けて緊急のオンライン会合を開き、「（石油の）備蓄放出などエネルギーの世界的供給を支援する」との共同声明を発表した。

１０日夜（同）にもエネルギー担当大臣会合を開き、石油備蓄の協調放出などの具体策を議論する。

会合には、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）や国際通貨基金（ＩＭＦ）、世界銀行、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）トップらも参加。中東の紛争が世界経済や金融市場に与える影響や、ホルムズ海峡など通商航路の保護について議論した。

ＩＥＡのファティ・ビロル事務局長は、石油の協調放出に早急に取り組むべきだと呼びかけた。片山財務相は、ホルムズ海峡を経由する海上輸送がアジア各国のエネルギーの安定供給に極めて重要であると指摘し、ＩＥＡ加盟国による石油備蓄の協調放出をエネルギー担当大臣に働きかけることが必要だと説明した。

Ｇ７の議長国を務めるフランスのレスキュール経済・財務相は「中東情勢はガソリン価格を中心に家計に直接的な影響を与えており、その状況を注意深く監視する。市場全体を安定化させるため、備蓄の放出を含めてあらゆる手段を講じることで合意した」と述べた。片山氏は会合後の記者会見で「石油備蓄の放出や、その他必要な対応を講じることで一致したことは非常に大きな成果だ」と述べた。

ロシアによるウクライナ侵略で原油価格が高騰した２０２２年には、日米欧などのＩＥＡ加盟国が協調放出に踏み切り、日本は国内需要の１２日分に相当する計２２５０万バレルの放出を実施した。日本には昨年１２月末時点で計２５４日分の備蓄がある。