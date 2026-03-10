朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）の対戦カード発表が９日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで行われた。“アウトローのカリスマ”瓜田純士と関東最大級ギャング集団元最高幹部の内藤裕との対戦が改めて発表されたが、内藤が今回限りで出禁、ＢＤラストマッチとなることが明かされた。

大会を巡っては格闘技系ＹｏｕＴｕｂｅｒのジョビンのチャンネルで未公開だったオーディション内容のネタバレがあり、内藤が関わっていたことで波紋が広がっていた。

ジョビンに対してＢＤから３０００万円の損害賠償請求があったことが判明していたが、この日、朝倉は「内藤さんも今、３０００万円の請求がいってる頃なんで、本当に試合に集中できるかってとこなんですけど。ジョビンという人と一緒にネタバレをしてしまったと。オーディションにかかってる費用だったり、人の手間を考えるとそれぐらいが妥当なんじゃないかって事で弁護士の方が送ったんですけど。２回目ですから、この人。もう出禁は確定したんで、ラスト試合になります」と明かした。