狂気のフェイスペイントを施す人気日本人女子レスラーが見つめる先には“最恐”女王の姿が。圧倒的な存在感を放つ2人のスーパースターが共演した1枚の写真が「壁紙にしたい」「オーラが半端ない」と絶賛されている。

【画像】「オーラ半端ない」日本人女子が最恐美女に向ける“鋭い眼光”

WWE女子スーパースターのアスカが4日、自身のインスタグラムを更新。抗争中のライバル、リア・リプリーを鋭い視線で見つめる様子を捉えた写真を公開した。

この写真は、現地時間2月28日にアメリカ・イリノイ州シカゴのユナイテッド・センターで開催されたプレミアム・ライブ・イベント『イリミネーション・チェンバー 2026』での一幕だ。同大会で行われた女子イリミネーション・チェンバー戦に出場したアスカが、出番を待つために強化プラスチック製のポッド内に収容されている瞬間を切り取っている。

アスカの顔には禍々しくも芸術的なフェイスペイントが施されており、ガラス越しにリア・リプリーを射抜くような凄みのある視線を送っている。対するリアも、背後に漂うアスカの圧倒的な殺気を感じ取っているかのような表情を浮かべており、トップスター同士が火花を散らす緊迫した空気感が凝縮された一枚となっている。

今回の投稿には文章は添えられていないが、言葉を必要としないその鋭い眼光こそが、勝利とライバル打倒へかける執念を雄弁に物語っている。試合は壮絶を極め、最終的にリアが勝利を収めてレッスルマニア42でのタイトル挑戦権を獲得したが、アスカが放ったこの一瞬の存在感は、多くのファンの心を掴んで離さない。

この投稿に対し、ファンからは「壁紙にしたい」「めっちゃかっこいいね！」「私の人生における二つの愛」「2人のGOAT」といった熱狂的なコメントが寄せられ、約2.2万件の“いいね”が押される大反響。リア本人も“いいね”を押すなど、インパクト大の1枚だった。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved