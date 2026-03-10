Image: Relieve.Amis (リリーブアミス)

長距離ドライブの後、腰や背中にどんよりとした重みを感じることはありませんか？ 目的地に着いたときにはもうクタクタで、せっかくの観光や仕事も本調子じゃない……。これは、多くのドライバーが抱える悩みかもしれません。

分離調整式ランバーサポート「Relieve.Amis（リリーブアミス）」は、車用シートでの姿勢の崩れにアプローチしてくれるアイテムです。

疲れやすさの要因は「姿勢の崩れ」に

Image: Relieve.Amis (リリーブアミス)

長時間シートに座っていると、無意識のうちに骨盤が後ろへ倒れやすくなります。すると背骨が本来のS字カーブを保てず、不自然なC字に。この姿勢を支えようと、身体の筋肉が緊張し続けることが、ドライブ後の疲労感につながる要因のひとつです。

たとえば、片道2時間の通勤や週末の帰省ドライブ。到着したときに「腰のあたりが気になるな……」と感じるのは、まさにこの姿勢の崩れが積み重なった結果かもしれません。「Relieve.Amis」は、シートと腰の間にできやすい隙間を埋め、骨盤を立てた状態をサポートするよう設計されています。

土台である骨盤が安定すれば、その上の背骨も自然なラインを保ちやすくなる。身体が余計な力を使わずに済むので、運転中の負担を和らげてくれる仕組みです。

体型も車種もバラバラ。だからこその分離調整式

Image: Relieve.Amis (リリーブアミス)

ランバーサポートは、自分の身体やクルマのシートにフィットしないと、なかなか良さを実感できませんよね。

「Relieve.Amis」は、上下2つのクッションで構成されたセパレート構造を採用しています。それぞれを支えたい位置へスライドできるので、「あと少し上がいい」「もうちょっと下を支えたい」といった細かな調整が可能です。

Image: Relieve.Amis (リリーブアミス)

さらに、厚みは最大10cmまで無段階で調整できます。シートの形状が違っても、隙間の大きさに合わせてフィットさせられるのは嬉しいポイント。

身長150〜186cmの方まで幅広く対応しているので、家族やパートナーと1台のクルマをシェアしている場合でも、サッと自分仕様に変えられますよ。

長時間でも心地よさが続く体圧分散

Image: Relieve.Amis (リリーブアミス)

フィット感が高いだけじゃない。「Relieve.Amis」は、体圧を広い面で分散させる設計にもこだわっています。骨盤から背中、さらに付属のネックサポートを使えば首元まで、身体のラインを隙間なく支え、一点だけに負荷が集中するのを抑えます。

素材には、重みを優しく受け止める低反発フォームと、熱を逃がす立体メッシュカバーを採用。夏場の渋滞でもベタつきにくい工夫がされているのが嬉しいです。

長距離の運転で身体が疲れるのは、ある程度はしかたがありません。でも、環境を整えることで和らげられる部分はきっとあります。

「Relieve.Amis」が目指しているのは、移動そのものの質を上げること。目的地に着いたときのコンディションが整えば、旅行先でのアクティビティも、出張先でのプレゼンも、もっと前向きに楽しめるはずです。

週末のロングドライブが多い方や、毎日の通勤で腰の隙間が気になっている方。愛車のシートを、自分専用の特等席に変えてみたいと思ったら、ぜひプロジェクトページで詳細を確認してみてくださいね。

Image: Relieve.Amis (リリーブアミス)

