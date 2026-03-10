辻希美、“15歳差”長男＆次女の2ショットに反響続々「お兄ちゃんの覗き込みが尊い」「一生見ていられる」
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳5児のママタレ「お兄ちゃんの覗き込みが尊い」“15歳差”長男＆次女の2ショット
◆辻希美、兄妹の絆に「めっちゃいい写真」
辻は「めっちゃいい写真」と自宅での写真を公開。15歳の青空くんと、生後7ヶ月の夢空ちゃんの姿を披露した。写真には、妹を愛おしそうに見つめる青空くんの優しい眼差しや、2人でカメラ目線の愛らしい姿が収められている。
◆辻希美の兄妹ショットに絶賛の声
この投稿に、ファンからは「お兄ちゃんの覗き込みが尊い」「一生見ていられる幸せな光景」「最高の癒やし」「2人とも可愛すぎる」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
