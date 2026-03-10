冬春シフトに“この1着”！【グローバルワーク】大人がシャレる「デニムジャケット」

冬→春へ季節の変わり目は肌寒い日や気温差の激しい日が多く、軽めのアウターを準備しておきたいところ。「どんなアイテムを選べばいい？」と迷っているミドル世代におすすめしたいのは、サッと羽織っておしゃれ見えを狙える【グローバルワーク】の「デニムジャケット」です。フェミニンな雰囲気をまとえるノーカラーデザインが特徴で、きれいめに着こなせるのが魅力です。スタッフさんの着回しコーデも参考にすれば、季節のスイッチコーデも上手くいくかも……！

羽織るだけでシャレる大人のためのデニムジャケット

【グローバルワーク】「GOODデニムノーカラージャケット」\7,990（税込）

ノーカラーデザインで上品な雰囲気を演出するデニムジャケット。フリンジ加工や大きめのポケットがアクセントになり、1点投入するだけでこなれ感のある着こなしを楽しめそう。ゆるっと着られるシルエットで、ニットにもロンTにも合わせやすく、気温差がある冬から春の季節の変わり目に大活躍しそうです。サテンスカートを合わせれば、ミドル世代に似合うエレガントなカジュアルコーデに。淡色ワントーンでまとめることで、洗練度もアップしそうです。