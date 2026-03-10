インスタグラム更新

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で女子史上初となる4連覇を達成した島田麻央（木下グループ）が9日、自身のインスタグラムを更新。ショートプログラム（SP）後、体調不良に苦しんだ壮絶な状況を明かすと、ファンからは「心底感動」「涙が止まりません」など、驚きと称賛の声が相次いでいる。

首位発進したSP後に試練が訪れた。島田はインスタグラムで、「ショートプログラムの後に体調不良になってしまいフリーを滑れないで帰国するかもしれない悔しさで涙が止まりませんでした」と当時の状況を明かした。

幸いフリー当日に熱は下がり、「体力が全く戻らない中で本番までできる限りの対策をして出場する事ができました」と臨んだ本番で見事にYOSHIKI作曲の「Miracle」を滑り切った島田。「Miracleという曲は不思議な力を持っていると思いました！奇跡的にフリーを滑りきることができただけではなく、4連覇することができました」と続けている。

「曲に助けられて、応援が力になり奇跡が起きました」と壮絶なエピソードを語ると、ファンからは様々な反響が寄せられている。

「なんという強さなのでしょう。全身全霊のフリースケート心底感動いたしました」

「重圧や体調不良を抱えていたとは思えぬ素晴らしい演技でした」

「体調悪くても最後まで演じきった姿に本当に感動しました」

「体調不良の中あのレベルの演技をやり切れたと知り、暫く涙が止まりませんでした」

「そんな事があったなんて…TVを見て泣き、この投稿を見てまた涙が出てしまいました」

「フリーは体調が良くない中、いつもの素晴らしい内容でしたよ！」

「体調が万全じゃない中であの演技、本当に感動しました…」

「大変な中笑顔で滑り切った麻央ちゃんを観て泣きそうになりました」

ミラノ・コルティナ五輪には年齢制限で出場できなかった17歳。ジュニアカテゴリーで同世代に全勝の伝説を残し、来季ついにシニアに参戦する。



（THE ANSWER編集部）