「私、すごいなあ……小一郎ならきっとそう言うと思った」──8日に放送されたNHK大河「豊臣兄弟！」（第9回）では、後に豊臣秀長となる小一郎（仲野太賀=33）のいいなずけで、前回、非業の死を遂げた直（白石聖=27）の幻影が、「天下統一」を決意する小一郎の横に現れ、目に涙を浮かべてそう言って、多くの視聴者の涙を誘った。

そもそも白石扮する直は史実に存在しないオリジナルキャラクター。とはいえ、序盤の重要人物として描かれてきただけに、第8回での突然の退場に疑問を抱く視聴者も少なくなかった。

「直役は当初、永野芽郁さんでしたが、田中圭さんとの不倫疑惑が報じられ、出演を辞退。代役として白石さんが起用されたことは周知の通りです」と、ドラマ関係者がこう続ける。

「撮影開始まで残された時間はわずかでしたが、当時、彼女は芸能事務所フラームへ移籍したばかりでスケジュール調整が楽だったようです。戸田恵梨香さんや有村架純さんら人気女優を擁する事務所だけにテレビ局からの信頼も厚く、NHKとの関係も深いことで知られている。しかも同じフラーム所属の吉岡里帆さんが今作で秀長の正妻役を演じることもあって、制作側と事務所の調整は極めてスピーディーに進みました。直の出演シーンは短期間でしたが、結果として白石さんは初の大河出演で強烈な印象を残しました」

いまテレビ界では“次のヒロイン候補”として白石の争奪戦が始まっているようで、大河撮影と同時に白石のスケジュールを押さえたといわれているのが日本テレビだ。

7月期の日曜ドラマ枠にヒロインとして出演が内定しているという。前出のドラマ関係者はさらにこう続ける。

「作品は人気ミステリー小説『一次元の挿し木』を原作にしたサスペンスドラマ。200年前の人骨のDNAが、4年前に失踪した少女のものと一致するという不可解な事件から物語が動き出す。白石さんは事件の鍵を握るヒロイン役とみられています」

広告業界でも白石の評価は赤丸急上昇中だと、大手広告代理店関係者がこう明かす。

「清潔感のあるイメージと高好感度が企業側から評価され、CMオファーが急増している。業界内の関係者によると、いまや出演料は1本あたり3000万円クラスまで上昇しています。この勢いでいくと来年度はCM出演ランキングにも名前が出てくるでしょう」

「豊臣兄弟！」での早すぎる退場は視聴者を驚かせたが、テレビと広告の両業界が色めき立つなか、白石を巡る争奪戦はこれからが本番だ。

